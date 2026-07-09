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Ruský manželský pár odsúdili v Poľsku za špionáž v prospech Ruska
Igora R. súd uznal vinným zo spolupráce s ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) proti Poľsku a zo spôsobenia priameho nebezpečenstva výbuchu.
Autor TASR
Sosnovec 9. júla (TASR) - Poľský súd odsúdil vo štvrtok manželský pár ruských občanov za špionáž v prospech Ruska. Obvodný súd v Sosnovci uložil Igorovi R. sedem rokov väzenia a jeho manželke Irine R. trojročný trest odňatia slobody. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Igora R. súd uznal vinným zo spolupráce s ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) proti Poľsku a zo spôsobenia priameho nebezpečenstva výbuchu. Podľa obžaloby sa v období od februára do augusta 2022 podieľal na získavaní a odovzdávaní informácií o ruských opozičných aktivistoch žijúcich v Poľsku a o osobách či organizáciách, ktoré im pomáhali.
Irina R. bola uznaná vinnou z napomáhania špionážnej činnosti. Podľa vyšetrovateľov prevzala zašifrované údaje získané manželom a zabezpečila ich odovzdanie FSB v Rusku.
Prokuratúra Igorovi R. pripísala aj účasť na odoslaní kuriérskej zásielky obsahujúcej výbušný materiál na báze nitroglycerínu v júli 2024. Balík objavený v sklade kuriérskej spoločnosti v Lodžskom vojvodstve podľa znalcov obsahoval nálož, ktorej výbuch mohol spôsobiť rozsiahle škody a ohroziť životy ľudí.
Obaja odsúdení boli zadržaní v roku 2024 a od toho času sú vo väzbe. Proces sa začal v januári 2026 ako neverejný z dôvodov ochrany bezpečnosti štátu. Vyšetrovanie viedla poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) spolu s prokuratúrou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Igora R. súd uznal vinným zo spolupráce s ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) proti Poľsku a zo spôsobenia priameho nebezpečenstva výbuchu. Podľa obžaloby sa v období od februára do augusta 2022 podieľal na získavaní a odovzdávaní informácií o ruských opozičných aktivistoch žijúcich v Poľsku a o osobách či organizáciách, ktoré im pomáhali.
Irina R. bola uznaná vinnou z napomáhania špionážnej činnosti. Podľa vyšetrovateľov prevzala zašifrované údaje získané manželom a zabezpečila ich odovzdanie FSB v Rusku.
Prokuratúra Igorovi R. pripísala aj účasť na odoslaní kuriérskej zásielky obsahujúcej výbušný materiál na báze nitroglycerínu v júli 2024. Balík objavený v sklade kuriérskej spoločnosti v Lodžskom vojvodstve podľa znalcov obsahoval nálož, ktorej výbuch mohol spôsobiť rozsiahle škody a ohroziť životy ľudí.
Obaja odsúdení boli zadržaní v roku 2024 a od toho času sú vo väzbe. Proces sa začal v januári 2026 ako neverejný z dôvodov ochrany bezpečnosti štátu. Vyšetrovanie viedla poľská Agentúra vnútornej bezpečnosti (ABW) spolu s prokuratúrou.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)