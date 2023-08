Ruský mesačný program bude pokračovať aj po havárii sondy Luna-25

Moskva 22. augusta (TASR) - Rusko napriek nedávnej havárii sondy Luna-25 plánuje pokračovať vo svojom lunárnom programe, uviedol v pondelok šéf ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Jurij Borisov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Mesačný program by sa v žiadnom prípade nemal prerušiť - to by bolo to najhoršie rozhodnutie," povedal Borisov pre ruskú štátnu televíziu. Prvá ruská lunárna sonda za takmer 50 rokov sa počas uplynulého víkendu zrútila na povrch Mesiaca.



Borisov vysvetlil, že sa nepodarilo včas vypnúť motor, ktorý mal korigovať polohu sondy na obežnej dráhe Mesiaca pre pristátie plánované na pondelok. Namiesto plánovaných 84 sekúnd pracoval 127 sekúnd.



"K nehode došlo, pretože motor pracoval 43 zbytočných sekúnd. Z tohto dôvodu sa zariadenie presunulo na otvorenú obežnú dráhu Mesiaca a potom sa zrútilo na povrch tohto satelitu Zeme," povedal Borisov.



Odborná komisia prešetrí príčiny poruchy. Pozemná kontrola stratila kontakt so sondou v sobotu.



Borisov vyjadril nádej, že ďalšie plánované lunárne misie budú úspešné. Práce na nich by sa mali urýchliť, tvrdí. Aj napriek neúspechu misie Luna-25 získalo Rusko z najnovšieho letu na Mesiac dôležité poznatky.



Luna-25 bola súčasťou ruského lunárneho programu, ktorý predpokladá vybudovanie vlastnej vesmírnej stanice na Mesiaci do roku 2040.



Roskosmos už oznámil ďalšie bezpilotné misie Luna-26 do roku 2027, Luna-27 do roku 2028 a Luna-28 do roku 2030. V stredu chce Rusko vypustiť kozmickú nákladnú loď Progress na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS).