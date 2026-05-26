Ruský metropolita Ilarion, ktorého zadržali v Česku, je na slobode
Moskva/Praha 26. mája (TASR) - Arcibiskup ruskej pravoslávnej cirkvi Ilarion, ktorého zadržali v Českej republike, je na slobode. „Metropolita Ilarion je prepustený“, informoval v utorok popoludní jeho kanál na sociálnej sieti Telegram. TASR o tom píše na základe správy agentúry TASS.
Agentúra spresnila, že metropolita bol prepustený bez akýchkoľvek obmedzení - bez kaucie, bez ďalšieho písomného záväzného záväzku, bez zákazu cestovania alebo iných procesných povinností.
Žalobkyňa z Okresného štátneho zastupiteľstva v Kladne Michaela Machová pre Novinky.cz uviedla, že „vec je naďalej vo fáze preverovania a s nikým nebolo začaté trestné stíhanie“.
Obhajoba metropolitu bude žiadať vyšetrenie okolností zadržania, informoval jeho kanál na Telegrame. Ilarion kategoricky poprel akúkoľvek účasť na nelegálnom držaní zakázaných látok, pričom svoje zadržanie označil za provokáciu. Podľa vlastných slov v posledných mesiacoch dostal mnohé anonymné vyhrážky, vrátane fyzického násilia s požiadavkou, aby miesto svojho pôsobenia opustil, pripomenula agentúra TASS.
Moskva proti zadržaniu metropolitu ostro protestovala. V utorok pred obedom si predvolali na ruské ministerstvo zahraničných vecí českého diplomata Jana Ondřejku, ktorému vzniesli v tejto súvislosti dôrazný protest.
Rezort diplomacie označil obvinenia za „absurdné a neopodstatnené“. Skutočnosť, že policajná operácia prebehla na základe anonymného hlásenia podľa ministerstva svedčí o jej „plánovanej a provokačnej povahe“. Ruská strana naliehavo požadovala „bezpodmienečné a okamžité prepustenie metropolitu Ilariona, ako aj ukončenie prenasledovania predstaviteľov ruskej pravoslávnej cirkvi v Českej republike“.
Polícia zadržala Ilariona počas uplynulého víkendu pre podozrenie z prevozu omamných látok. Portál Novinky.cz informoval, že bol zadržaný v nedeľu v meste Unhošť v Stredočeskom kraji po odchode z karlovarského pravoslávneho Chrámu svätých Petra a Pavla. V kufri jeho vozidla policajti údajne našli štyri vrecká s bielou látkou.
