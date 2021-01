Ruský miliardár Rotenberg tvrdí, že on je majiteľom Putinovho paláca

Moskva 30. januára (TASR) - Takmer dva týždne po zverejnení videodokumentu s názvom "Palác pre Putina", podľa ktorého ruský prezident vlastní obrovské luxusné sídlo na pobreží Čierneho mora, sa k filmu vyjadril ruský podnikateľ Arkadij Rotenberg - tvrdí, že on je skutočným majiteľom rezidencie. Informácie priniesla v sobotu tlačová agentúra DPA.



Ruský miliardár Rotenberg (69) vyhlásil, že "palác" zachytený vo videu, ktoré si používatelia pozreli na YouTube už mnoho miliónov ráz, patrí jemu.



"Teraz to už nie je tajomstvo," povedal Rotenberg v sobotu pre kanál Mash na sociálnej sieti Telegram.



Rotenberg má blízko k prezidentovi Vladimirovi Putinovi a je jeho bývalým partnerom v džude. Je pokladaný za jedného z najbohatších ľudí v Rusku. Takisto sa nachádza na zozname Rusov, na ktorých Západ po vojne na východe Ukrajiny uvalil sankcie.



Putin už v pondelok 25. januára poprel, že sídlo patrí jemu alebo jeho blízkym príbuzným. O deň neskôr Kremeľ oznámil, že nehnuteľnosť vlastnia nemenovaní podnikatelia.



Rotenberg hovoril o sídle na Telegrame s nadšením. "Je to dar z nebies. To miesto je nádherné," povedal.



Na mieste prebieha aj výstavba hotela, uviedol Rotenbergov tlačový úrad pre ruskú štátnu tlačovú agentúru Interfax, ktorú citovala DPA.



Celý pozemok aj s nehnuteľnosťou je takmer 40-krát väčší než mestský štát Monako, ako sa uvádza v dokumentárnom videofilme, ktorý nakrútil tím uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.



Podľa Navaľného bola štruktúra vlastníctva zámerne utajovaná. Video si na YouTube pozreli používatelia už vyše 103 miliónov ráz - to dostalo Kremeľ pod tlak.



Video bolo tiež spúšťačom masových protestov minulý víkend. Nové demonštrácie sú v Rusku plánované aj na túto nedeľu, dodala DPA.