Ruský miliardár mal pre kritiku invázie lacno predať podiel v banke

Moskva 3. mája (TASR) - Ruský miliardár Oleg Tiňkov v rozhovore pre denník The New York Times (NYT) povedal, že svoj podiel v banke Tinkoff, ktorú založil, bol nútený odpredať za zlomok jeho skutočnej ceny. Dôvodom boli podľa jeho slov kritické vyjadrenia, ktoré predtým adresoval Moskve pre inváziu na Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Nemohol som diskutovať o cene. Bolo to ako rukojemnícka dráma: Vezmite si, čo vám ponúkajú. Nemohol som vyjednávať," opísal pre NYT, ako predal svoj 35-percentný podiel ruskému ťažobnému magnátovi.



Tiňkov tiež uviedol, že si zaobstaral osobných strážcov, keďže jeho priatelia, ktorí majú známosti v prostredí ruských tajných služieb, mu povedali, že Kremeľ ho chce odstrániť. V rozhovore tiež povedal, že Kremeľ sa vedeniu banky Tinkoff vyhrážal znárodnením v prípade, že s Tiňkovom nepreruší vzťahy a nezmení svoj názov.



Následne bol podľa vlastných slov tento ruský podnikateľ prinútený, aby svoj 35-percentný podiel v tejto banke predal "za kopejky". Kupcom jeho podielu je ruský ťažobný magnát Vladimir Potanin, ktorý má blízky vzťah s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše NYT. Za podiel podľa Tiňkova zaplatil len približne tri percentá z jeho skutočnej ceny.



Banka Tinkoff, ktorá je druhou najväčšou ruskou súkromnou bankou, tvrdenia Tiňkova poprela, približuje agentúra DPA. Uviedla tiež, že nijaké vyhrážky nedostala, avšak oznámila, že si plánuje zmeniť názov.



Tiňkov označil ešte v apríli vojnu na Ukrajine za "nezmyselnú" a tvrdil tiež, že 90 percent Rusov s ňou nesúhlasí. Neúspechy ruskej armády v invázii na Ukrajinu zároveň pripísal korupcii. Povedal tiež, že celé Rusko sa topí v rodinkárstve a servilnosti voči režimu, približuje DPA.