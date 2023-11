Ruský minister Lavrov sa chce zúčastniť na stretnutí OBSE v Skopje

Skopje 6. novembra (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, na ktorého sa vzťahujú európske sankcie v súvislosti s inváziou jeho krajiny na Ukrajinu, požiadal o povolenie zúčastniť sa na zasadnutí Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v severomacedónskom hlavnom meste Skopje.



Severné Macedónsko je v súčasnosti predsedníckou krajinou tohto paneurópskeho bezpečnostného orgánu, ktorého výročná ministerská konferencia sa bude konať v Skopje od 30. novembra do 1. decembra, informuje tlačová agentúra AFP.



Severomacedónsky minister zahraničných vecí Bujar Osmani v pondelok novinárom povedal, že od Lavrova dostal list, v ktorom šéf ruskej diplomacie "žiada o prítomnosť v Skopje". "V súvislosti s touto požiadavkou však existuje niekoľko problémov," povedal Osmani.



Keďže vzdušný priestor Severného Macedónska - ktoré nie je členom Európskej únie, ale pridalo sa k jej sankciám voči Moskve -, ako aj vzdušný priestor jeho susedov je pre ruské lietadlá uzavretý, "je potrebné vyvinúť určité logistické úsilie", dodal.



Minister ďalej uviedol, že podľa pravidiel OBSE musia byť na stretnutí prítomní predstavitelia všetkých jej 57 členských štátov. "To však bude závisieť od rozhodnutí, ktoré sa prijmú v nasledujúcich dňoch. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť to, aby sme boli v Skopje všetci prítomní," zdôraznil Osmani.



Na minuloročnom stretnutí ministrov OBSE, ktoré hostilo Poľsko, Varšava odmietla Lavrova vpustiť do krajiny. Tento krok vyvolal hnev Moskvy, ktorá odmietnutie označila za "bezprecedentné a provokatívne", uvádza AFP. Delegáciu Moskvy namiesto toho viedol stály zástupca Ruska pri OBSE Alexander Lukaševič.



OBSE bola založená s cieľom zmierniť napätie medzi Východom a Západom počas studenej vojny, pričom pomáha svojim členom koordinovať sa v otázkach, ako sú ľudské práva či kontrola zbrojenia.



Samotné Rusko opakovane obvinilo Západ, že sa snaží OBSE podkopať a "zmocniť sa" jej, a tvrdí, že táto organizácia sa medzičasom odvrátila od svojich základných princípov.



Ukrajina po napadnutí z februára 2022 opakovane vyzvala na vylúčenie Ruska z viacerých medzinárodných organizácií vrátane skupiny najväčších ekonomík sveta G20, Bezpečnostnej rady OSN, ako aj zo všetkých významných športových orgánov. V októbri vyzvala aj na vylúčenie Ruska z OBSE.