Ruský minister obrany odovzdal Asadovi posolstvo od Putina

Damask 19. marca (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad a ruský minister obrany Sergej Šojgu sa v utorok na svojom rokovaní v Damasku zhodli na dôležitosti koordinácie oboch krajín v boji proti terorizmu. Informovali o tom sýrske štátne médiá.



Asad podľa agentúry SANA uviedol, že koordinácia medzi Moskvou a Damaskom bola kľúčovým faktorom, ktorý viedol k víťazstvám nad extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) a teroristickou sieťou al-Káida.



Šojgu na stretnutí ubezpečil, že jeho krajina bude pokračovať v podpore úsilia, ktorého cieľom je, aby sýrska vláda získala kontrolu nad celým územím Sýrie.



Rusko je v konflikte v Sýrii jedným z kľúčových aktérov od roku 2015, keď sa začala jeho intervencia v krajine v prospech Asadovho režimu. Po ôsmich rokoch občianskej vojny, v ktorej prišlo o život asi 370.000 ľudí a ktorá donútila opustiť svoje domovy ďalšie milióny obyvateľov, má sýrska armáda pod kontrolou takmer dve tretiny územia krajiny. Výnimkou je oblasť Idlib na severozápade Sýrie a časť krajiny, ktorú ovládajú Spojenými štátmi podporované kurdské Sýrske demokratické sily (SDF).



Asad a Šojgu podľa sýrskych médií diskutovali aj o situácii v týchto oblastiach. Zhodli sa pritom, že je nutné obnoviť tam stabilitu a obmedziť vplyv cudzích štátov.



Ruská agentúra TASS informovala, že Šojgu Asadovi odovzdal posolstvo od ruského prezidenta Vladimira Putina. Obsah listu ruské ministerstvo obrany nezverejnilo.



Ruský rezort dodal, že rozhovory Šojgua s Asadom sa okrem boja s terorizmom týkali aj bezpečnosti na Blízkom východe a spôsobov urovnania konfliktu v Sýrii. Dotkli sa tiež návratu utečencov a dočasne vysídlených osôb, ako i problematiky dodávok humanitárnej pomoci.



Šojgu na schôdzke s Asadom skonštatoval, že v boji proti medzinárodnému terorizmu bol dosiahnutý významný úspech, jeho svojvoľnosť a šírenie sa zastavili. Podľa ministra sa podarilo zachovať sýrsky štát a vytvoriť podmienky pre návrat občanov do mierového života. Šojgu však upozornil, že "nie všetci sú spokojní s úspechmi sýrskej vlády pri obnove mierového života. Západné krajiny sa snažia minimalizovať akékoľvek pozitívne zmeny v Sýrii a vytvoriť nové prekážky na ukončenie krízy".



Stretnutie Asada so Šojguom sa uskutočnilo deň po schôdzke náčelníkov hlavných štábov ozbrojených síl Sýrie, Iraku a Iránu, ktorí sa zišli v Damasku, aby diskutovali o koordinácii svojich jednotiek.



Obe rokovania sa konali v čase, keď sa vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur bojuje o dedinu Bághúz - poslednú baštu IS v Sýrii. Bojujú tam proti sebe oddiely IS a SDF, ktoré majú podporu USA.