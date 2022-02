Ruský minister obrany oznámil, že časť ich manévrov sa čoskoro skončí

Moskva 14. február (TASR) - Časť ruských vojenských cvičení, ktoré sa v súčasnosti konajú v rôznych častiach krajiny na súši i na mori, ako i v Bielorusku, sa chýli ku koncu. Oznámil to v pondelok ruský minister obrany Sergej Šojgu, informovala agentúra Interfax.



"Časť vojenských cvičení sa blíži ku svojmu koncu, časť sa skončí v blízkom čase," uviedol Šojgu počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



"Cvičenia prebehajú takmer v celom Západnom vojenskom okruhu, zúčastňujú sa na nich prakticky všetky flotily — a to v Barentsovom mori, Čiernom mori, Baltskom mori... Zúčastňujú sa na nich vojská prakticky všetkých vojenských okruhov," pokračoval šéf rezortu obrany.



Ruská armáda spustila v uplynulých týždňoch niekoľko vojenských cvičení. V sobotu sa začali ruské námorné manévre napríklad v Čiernom mori. Na týchto cvičeniach sa zúčastňuje vyše 30 ruských vojenských plavidiel, ako i vzdušné a pobrežné sily. Počas cvičení budú jednotky nacvičovať obranu polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



Ruská armáda oznámila, že v súvislosti s týmito manévrami uzatvára pre lodnú dopravu dve oblasti v Čiernom mori a jednu oblasť v Azovskom mori, a to od 13. do 19. februára.



Minulý týždeň 10. februára sa začali spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenia Spojenecké odhodlanie 2022, ktoré sa konajú na území Bieloruska. Tieto cvičenia trvajú do 20. februára a Moskva i Minsk už skôr potvrdili, že sa po ich ukončení ruskí vojaci vrátia na miesta svojho trvalého umiestnenia.



Ruské ministerstvo obrany tiež 20. januára informovalo o začiatku rozsiahlych námorných cvičení vo viacerých vodách morí, ktoré obklopujú ruské územie, i v Tichom a Atlantickom oceáne. Na týchto cvičeniach sa zúčastňuje približne 140 plavidiel a vyše 10.000 ruských vojakov.



Okrem toho ruská armáda informovala aj o plánovaných pohyboch ruských vojenských plavidiel vo vodách Stredozemného mora.



Tieto manévre sa konajú v čase rastúceho napätia medzi Ruskom a NATO, pričom Západ informoval o vysokej koncentrácii ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc, čo viedlo k obavám, že sa Rusko chystá na Ukrajinu zaútočiť. Moskva však opakovanie poprela, že plánuje inváziu na Ukrajinu.