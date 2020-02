Ruský minister obrany rokoval s veliteľom Líbyjskej národnej armády

Moskva 19. februára (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu sa stretol v stredu v Moskve s veliteľom Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífom Haftarom. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na ruské ministerstvo obrany.



"Strany diskutovali o situácii v Líbyi. Zdôraznili dôležitú úlohu rozhovorov, ktoré sa uskutočnili 13. januára v Moskve s cieľom nastoliť prímerie a začať proces normalizácie situácie v krajine," uviedlo ministerstvo.



Šojgu a Haftar potvrdili potrebu splniť rozhodnutia prijaté na berlínskej konferencii o Líbyi. Strany poznamenali, že neexistuje alternatíva k urovnaniu líbyjskej krízy politickými prostriedkami, a potvrdili záväzok k nezávislosti, jednote a územnej celistvosti Líbye.



TASS poznamenal, že 19. januára sa konala v Berlíne konferencia o Líbyi na úrovni hláv štátov a vlád vrátane Ruska. V záverečnom dokumente jej účastníci vyzvali na prímerie a zaviazali sa, že sa zdržia zasahovania do vnútorných záležitostí Líbye. Navrhli tiež vytvorenie zjednotenej vlády a začatie reforiem na obnovu štátneho systému.



Najnovšie medzinárodne uznaná líbyjská vláda pozastavila svoju účasť na mierových rokovaniach sprostredkovaných OSN a zameraných na vyjednanie trvalého mieru v tejto vojnou sužovanej severoafrickej krajine. Stalo sa tak po utorkovom raketovom útoku na prístav v hlavnom meste Tripolis, ktoré je cieľom operácií veliteľa Haftara pôsobiaceho so svojimi silami vo východnej Líbyi a snažiaceho sa zvrhnúť medzinárodne uznanú vládu národnej jednoty líbyjského premiéra Fájiza Sarrádža.



Haftarove jednotky bombardovali prístav s cieľom zničiť tureckú loď naloženú zbraňami určenými pre sily Sarrádža. Jeho vláda v reakcii na útok presunula ďalej od prístavu všetky plavidlá vrátane ropných tankerov. Turecko poslalo od začiatku januára do západnou vládou ovládaného Tripolisu a Misuráty už niekoľko lodí naložených zbraňami a ťažkou technikou.



Útok na tripoliský prístav predstavuje najnovšie porušenie nestabilného prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v januári. Prímerie sprostredkovalo Rusko, ktoré podporuje Haftara, a Turecko, ktoré podporuje medzinárodne uznanú vládu v Tripolise.