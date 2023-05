Ruský minister obrany Šojgu navštívil vojakov na juhu Ukrajiny

Moskva 19. mája (TASR) - Ruský minister obrany Sergej Šojgu navštívil veliteľské stanovištia v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny a uskutočnil tam previerku vojsk. TARS o tom informuje podľa piatkových správ agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Sergej Šojgu skontroloval vysunuté veliteľské stanovište jednej z formácii skupiny Vostok v záporožskom smere," uviedlo v piatok ruské ministerstvo obrany.



Šojgu si vypočul hlásenia od veliteľstva skupiny, ktoré ho informovalo o súčasnej situácii, krokoch nepriateľa a bojových misách ruských vojakov v hlavných taktických oblastiach.



Šéf ruského rezortu obrany niektorým vojakom udelil štátne vyznamenania. Tiež vyslovil pochvalu za účinnosť pri identifikácii a ničení vojenského zariadenia i nepriateľských vojakov. Veliteľov poveril, aby pokračovali vo vykonávaní prieskumných operácií s cieľom dopredu odhaliť plány nepriateľa a zabrániť ich uskutočneniu, uvádza ministerstvo.



Záporožská oblasť je jednou z čiastočne okupovaných oblastí Ukrajiny, ktoré Moskva vlani protizákonne anektovala.



Šéf ruskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nedávno Šojguovi navrhol, aby navštívil mesto Bachmut v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kde už celé mesiace prebehajú ťažké boje. To bolo vnímané ako spochybnenie autority ruského ministra obrany, píše The Guardian.