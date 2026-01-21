< sekcia Zahraničie
Ruský minister vnútra na Kube kritizoval operáciu USA vo Venezuele
Návšteva ruského ministra sa koná v čase, keď USA stupňujú tlak na Kubu.
Autor TASR
Havana 21. januára (TASR) – Ruský minister vnútra Vladimir Kolokoľcev pricestoval v utorok na návštevu Kuby, ktorá je dlhoročným spojencom Moskvy, informovala agentúra AFP.
Návšteva ruského ministra sa koná v čase, keď USA stupňujú tlak na Kubu. Prezident Donald Trump nedávno vyzval Havanu, aby uzavrela dohodu so Spojenými štátmi, inak by mohla čeliť následkom podobným tým vo Venezuele, kde bol 3. januára v rámci americkej operácie zadržaný prezident Nicolás Maduro.
AFP pripomenula, že Venezuela bola kľúčovým spojencom Kuby a významným dodávateľom ropy a finančných prostriedkov.
Po pristátí v Havane Kolokoľcev pre ruskú štátnu televíziu Rossija1 označil americké kroky vo Venezuele za „nevyprovokovanú ozbrojenú agresiu“ a zdôraznil, že to podľa Moskvy dokazuje potrebu zvýšiť ostražitosť a zjednotiť úsilie proti vonkajším faktorom.
Ruská ambasáda v Havane uviedla, že minister počas návštevy „uskutoční rad dvojstranných stretnutí“.
Rusko a Kuba, ktoré sú terčom západných sankcií, od roku 2022 intenzívne rozvíjajú svoje vzťahy, keďže Moskva po invázii na Ukrajinu hľadá nových priateľov a obchodných partnerov.
Kuba momentálne čelí najvážnejšej hospodárskej kríze za posledné desaťročia a teraz aj ďalšiemu tlaku zo strany Washingtonu.
