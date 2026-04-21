Utorok 21. apríl 2026
Ruský minister vnútra pricestoval do KĽDR na rokovania o spolupráci

.
Na snímke Vladimir Kolokoltsev pri príchode. Foto: TASR/AP

Soul 21. apríla (TASR) - Ruský minister vnútra Vladimir Kolokoľcev pricestoval do Severnej Kórey na rokovania o posilnení spolupráce v oblasti presadzovania práva medzi oboma krajinami, informovali v utorok ruské médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry Jonhap.

Ruská štátna tlačová agentúra TASS uviedla, že do Pchjongjangu pricestovala delegácia na čele s ruským ministrom na pracovnú návštevu už v pondelok.

Kolokoľcev bude so severokórejským ministrom verejnej bezpečnosti Pang Tu-sopom „diskutovať o spolupráci medzi oboma krajinami v oblasti presadzovania práva“ uvádza TASS.

Severokórejské štátne médiá potvrdili Kolokoľcevov príchod a uviedli, že jeho cesta sa uskutočňuje na pozvanie ministerstva verejnej bezpečnosti.

KĽDR a Rusko rozširujú rozsah spolupráce v rôznych oblastiach vrátane vojenskej a ekonomickej, od podpísania zmluvy o vzájomnej obrane v júni 2024.

Pang navštívil Rusko minulý rok v septembri a obe krajiny vtedy podpísali dohodu o posilnení spolupráce v oblasti verejnej bezpečnosti a presadzovania práva.
.

