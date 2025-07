Ruský minister zahraničia Lavrov navštívi Severnú Kóreu

Moskva/Pchjongjang 9. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov koncom týždňa navštívi Kórejskú ľudovodemokratickú republiku (KĽDR). Informáciu priniesla v stredu severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše TASR na základe správ agentúr AFP, Reuters a Jonhap.



Lavrov pricestuje do Severnej Kórey na pozvanie ministerstva zahraničia KĽDR v piatok 11. júla a zdrží sa do nedele 13. júla. Presný program návštevy dosiaľ nie je známy. Predpokladá sa však, že sa stretne s ministerkou zahraničných vecí Čche Son-hui a pravdepodobne aj s vodcom Kim Čong-unom.



Juhokórejská agentúra Jonhap očakáva, že hlavným bodom rokovaní bude príprava Kimovej návštevy Ruska. Severokórejského lídra do Moskvy v júni minulého roka pozval prezident Vladimir Putin počas návštevy Pchjongjangu. Na návšteve ho vtedy sprevádzal minister Lavrov.



Návšteva Moskvy sa má uskutočniť v období, keď obe krajiny výrazne posilňujú vzájomnú spoluprácu. Vlani v júni tiež podpísali zmluvu o vzájomnej obrane.