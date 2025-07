Ruský minister zahraničných vecí pricestoval do Pchjongjangu

Moskva 11. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok pricestoval na pracovnú návštevu Severnej Kórey. S odvolaním sa na ruské štátne médiá o tom informovala agentúra AFP, ktorá dodala, že Lavrovova návšteva potrvá do 13. júla. Koná sa v rámci Lavrovovho ázijského turné, počas ktorého zavítal aj do Malajzie, kde sa stretol so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom, píše TASR.



Očakáva sa, že Lavrov sa v sobotu stretne s ministerkou zahraničných vecí KĽDR Čche Son-hui, s ktorou bude rokovať v rámci druhého kola strategického dialógu medzi Ruskom a Severnou Kóreou.



Od vypuknutia ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 sa vzťahy medzi Moskvou a Pchjongjangom výrazne prehĺbili. Severná Kórea sa stala jedným z mála štátov, ktoré otvorene podporujú ruskú politiku v medzinárodných otázkach — vrátane uznania anektovaných území Ukrajiny.



V júni 2024 ruský prezident Vladimir Putin navštívil Pchjongjang, kde s vodcom KĽDR Kim Čong-unom podpísali novú zmluvu o strategickom partnerstve. Podľa vyjadrení oboch strán dokument obsahuje vzájomný záväzok o vojenskej pomoci v prípade napadnutia jednej zo strán, rozšírenie vojensko-technickej spolupráce a hlbšiu koordináciu v oblasti obrany a bezpečnosti.



Zrejme aj v súlade s touto zmluvou sa severokórejskí vojaci podieľali na operáciách v Kurskej oblasti na západe Ruska, kam v rámci svojej ofenzívy v auguste 2024 prenikli ukrajinské jednotky. Rusko nasadenie vojakov KĽDR v týchto bojoch priznalo v máji 2025.



Okrem toho Spojené štáty a Južná Kórea opakovane obvinili Severnú Kóreu z dodávok delostreleckej munície a rakiet pre ruskú armádu, ktoré majú byť použité na Ukrajine. Satelitné snímky a spravodajské údaje naznačujú pohyb zásielok cez prístavy na severovýchode ázijskej časti Ruska.



Existujú aj podozrenia, že Rusko pomáha KĽDR pri vývoji vojenských technológií – vrátane balistických rakiet a družicových systémov. V novembri 2023 KĽDR úspešne vypustila svoj prvý špionážny satelit, pričom Južná Kórea tvrdila, že sa tak stalo vďaka ruskej pomoci poskytnutej výmenou za muníciu z KĽDR.