Ruský modul Nauka odštartoval k ISS

Bajkonur 21. júla (TASR) - Z kozmodrómu Bajkonur úspešne odštartoval ruský modul Nauka (Veda). Podľa agentúry TASS to oznámila ruská vesmírna agentúra Roskosmos. Modul má rozšíriť Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Pripojenie k orbitálnemu komplexu je naplánované o osem dní, vo štvrtok 29. júla.



Modul Nauka vyniesla do vesmíru o 16.58 h SELČ raketa Proton-M. Podľa agentúry TASS išlo o dlho očakávaný štart. Viacúčelový laboratórny modul má doplniť ruskú sekciu ISS. Jeho výroba sa začala ešte v roku 1995, ale pre množstvo technických problémov sa jeho vypustenie dlhé roky odkladalo. V roku 2013 bol dokonca hotový modul pre problémy s palivovým systémom prevezený späť do Štátneho kozmického vedeckovýrobného strediska M. V. Chruničeva v Moskve. Podľa TASS experti objavili v jeho útrobách kovové triesky. Ďalší štart bol naplánovaný v roku 2019, neskôr v lete 2020. Termín odletu sa napokon niekoľkokrát posúval aj tento rok.



Multifunkčný laboratórny modul Nauka má po pripojení k ISS generovať kyslík až pre šesť ľudí. Jeho súčasťou je kajuta pre tretieho člena posádky. Okrem toho bude filtrovať moč a premieňať ho na pitnú vodu. Súčasťou modulu je aj toaleta. Agentúra TASS v tejto súvislosti pripomína, že záchod je súčasťou aj modulu Zvezda, ktorý je základom ruskej časti medzinárodnej stanice. Modul Nauka je vybavený aj európskym robotickým ramenom ERA, vďaka ktorému bude možné vykonávať údržbu na orbitálnom komplexe bez nutnosti výstupu posádky do otvoreného vesmíru.