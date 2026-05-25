Ruský Mojofis prepúšťa takmer všetkých zamestnancov
Bývalý zamestnanec spoločnosti uviedol, že jemu a jeho kolegom hrozilo prepustenie bez odstupného pod rôznymi zámienkami, vrátane 10-minútového meškania.
Autor TASR
Moskva 25. mája (TASR) - Vývojár kancelárskeho softvéru Mojofis, ktorý svojimi riešeniami plánoval v Rusku nahradiť Microsoft Office, informoval zamestnancov o hromadnom prepúšťaní. TASR o tom píše na základe denníka The Moscow Times.
Podľa informovaného zdroja denníka Vedomosti plánuje sa prepustenie všetkých zamestnancov okrem technickej podpory. Zrušené boli takmer všetky oddelenia, potvrdil druhý zdroj.
Bývalý zamestnanec spoločnosti uviedol, že jemu a jeho kolegom hrozilo prepustenie bez odstupného pod rôznymi zámienkami, vrátane 10-minútového meškania do práce alebo odovzdávania správ o pracovných cestách o deň neskôr.
Keď si zamestnanci založili odbory a varovali zamestnávateľa pred možnými žalobami, začali dostávať podmienky prepustenia.
V marci generálny riaditeľ spoločnosti Vjačeslav Zakorževskij rozposlal e-mail o „vážnych finančných ťažkostiach“. Ku koncu minulého roka zamestnávala spoločnosť Mojofis 1013 ľudí a jej čistá strata sa viac ako strojnásobila z 1,2 miliardy na 4 miliardy rubľov. Strata sa objasňuje „špecifickou povahou podnikania vývojára“ a výrazným oneskorením v prijímaní finančných prostriedkov z predaja softvéru.
Spoločnosť dosiaľ spolupracovala s klientmi v korporátnom a vládnom sektore.
Predaj nového softvéru od Microsoftu sa v Rusku zablokoval po invázii na Ukrajinu v roku 2022 a tamojšie právnické osoby majú odvtedy problémy s obnovou licencií alebo s prístupom ku cloudovým službám.
