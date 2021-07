Ruský multifunkčný modul Nauka sa úspešne pripojil k ISS

Moskva 29. júla (TASR) – Ruský multifunkčný laboratórny modul Nauka (Veda) sa vo štvrtok úspešne pripojil k Medzinárodnej vesmírnej stanici. Informovala o tom agentúra AP.



Modul Nauka vyniesla do vesmíru raketa Proton-M, ktorá 21. júla úspešne odštartovala z kozmodrómu Bajkonur.



Tento viacúčelový laboratórny modul má doplniť ruskú sekciu ISS. Asi dve až tri hodiny po jeho pripojení k ISS otvorí dvojica ruských kozmonautov - Oleg Novickij a Piotr Dubrov - poklopy do modulu. Ich prvou úlohou bude následne vykládka asi tony zariadenia, ktoré modul Nauka dopravil k ISS.



Podľa slov generálneho riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskoskomos Dmitrija Rogozina bude modul Nauka do ISS plne integrovaný do ôsmich mesiacov. Predchádzať tomu bude až desať vesmírnych "vychádzok" ruských kozmunautov. Modul je však schopný svojej misie už teraz.



Agentúra TASS citovala z vyjadrenia kozmonauta Novického, ktorý vyjadril nádej, že vďaka modulu Nauka bude práca na ISS ešte zaujímavejšia.



Modul je totiž vybavený 16 pracovnými stanicami na vykonávanie vedeckých pokusov v otvorenom kozmickom priestore a 14 na prácu v interiéri. Experimenty by sa mali týkať oblastí ako vesmírna biológia a fyziológia, veda o materiáloch či prieskumu Zeme z vesmíru.



Nauka priviezla na ISS zásoby vody, ventilátory, káble a ďalší náklad.



Po uvedení Nauky do prevádzky získa ruský segment ISS nové priestory na vykonávanie vedeckých pokusov a skladovanie zásob, ale aj zariadenia na recykláciu a úpravu vody a kyslíka.



TASS dodal, že ruskí kozmonauti budú mať po pripojení Nauky k dispozícii teraz aj druhú toaletu, kabínu pre tretieho člena posádky, ako aj robotické rameno ERA, vďaka ktorému bude možné vykonávať údržbu na orbitálnom komplexe bez nutnosti výstupu posádky do otvoreného vesmíru.