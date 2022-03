Ruský najvyšší súd odmietol pozastaviť likvidáciu organizácie Memorial

Moskva 22. marca (TASR) - Ruský najvyšší súd odmietol pozastaviť likvidáciu najstaršej ľudskoprávnej organizácie v Rusku – Medzinárodný Memorial (v angličtine International Memorial) –, ktorá bola predtým úradmi vyhlásená za zahraničného agenta. V utorok o tom informovala agentúra AFP.



Právnici Memorialu žiadali, aby bola likvidácia ľudskoprávnej organizácie pozastavená, kým Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu neposúdi sťažnosť proti v Rusku platnému zákonu o zahraničných agentoch.



Ešte v roku 2013 ju podalo viacero mimovládnych organizácií vrátane Memorialu. K podnetu sa doteraz pridalo 49 organizácií.



Memorial vo svojej reakcii na sociálnej sieti Telegram informoval, že ruský najvyšší súd vo svojom verdikte vyslovil názor, že likvidácia organizácie by mohla byť oddialená len z výnimočných a primeraných dôvodov. Súd argumentoval, že v prípade Memorialu nedošlo k "ohrozeniu života a zdravia", ako sa to pri takomto kroku zvyčajne vyžaduje.



Memorial je medzinárodná historická, vzdelávacia, dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť. Založená bola v roku 1992 v Moskve na základe združenia Memorial, ktoré vzniklo v roku 1987 a malo mnoho regionálnych organizácií a skupín. Zaoberá sa najmä skúmaním obdobia represálií, ktoré sa udiali v Sovietskom zväze, a stará sa o zachovanie pamiatky ich obetí.



Na základe rozhodnutia príslušných ruských úradov bola v októbri roku 2016 zaradená do zoznamu zahraničných agentov, pretože je prijímateľom finančnej pomoci zo zahraničia. Najvyšší súd koncom decembra roku 2021 nariadil jej likvidáciu. Európsky súd pre ľudské práva vtedy vyzval Rusko, aby počas preskúmania prípadu pozastavilo likvidáciu Memorialu.



Pozorovatelia v Rusku aj v zahraničí rozsudok ruského najvyššieho súdu odsúdili. Ku kritikom sa pridal aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken či šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borell.



Okrem toho moskovský mestský súd vlani v decembri na žiadosť prokuratúry nariadil i zrušenie Centra pre ľudské práva Memorial, ktoré je známe bojom proti porušovaniu práv v súčasnom Rusku.