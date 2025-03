Ruský súd rozhodne o vyradení Talibanu z teroristického zoznamu

Moskva 31. marca (TASR) — Najvyšší súd Ruskej federácie v pondelok oznámil, že od generálneho prokurátora Igora Krasnova dostal žiadosť o vyradenie afganského hnutia Taliban zo zoznamu teroristických organizácií, kam sa dostalo pred vyše 20 rokmi. Túto žiadosť posúdi 17. apríla, informuje TASR s odvolaním sa na agentúry AP a AFP.



V decembri 2024 prijala dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, zákon, ktorý umožňuje súdu vyradiť organizácie zo spomínaného zoznamu na základe žiadosti generálneho prokurátora alebo jeho zástupcu. Aby súd mohol rozhodnúť, musia byť k dispozícii fakty, že daná organizácia po zaradení do zoznamu prestala vykonávať činnosť zameranú na propagáciu, ospravedlňovanie a podporu terorizmu.



Taliban bol v Rusku zaradený na zoznam teroristických organizácií v roku 2003. Akékoľvek kontakty s takýmito skupinami sú podľa tamojších zákonov trestné. Delegácie Talibanu sa však napriek tomu zúčastnili na rôznych fórach organizovaných Moskvou. Ruskí predstavitelia pri poukázaní na tento rozpor argumentovali potrebou zapojiť Taliban do stabilizovania situácie v Afganistane, píše AP.



Ruskí predstavitelia v posledných rokoch opakovane hovorili o plánoch odstrániť Taliban zo zoznamu teroristických organizácií. V októbri 2021 – po odchode vojakov USA z Afganistanu a po opätovnom prevzatí moci v krajine Talibanom – ruský prezident Vladimir Putin povedal, že Rusko sa blíži k tomuto rozhodnutiu, ale najprv by to mala urobiť Bezpečnostná rada OSN.



Taliban po návrate k moci bojuje proti konkurenčnej džihádistickej skupine Islamský štát Chorásán (IS-K). Jej členovia sa prihlásil k zodpovednosti za útok na koncertnú sálu Crocus City Hall v Krasnogorsku v Moskovskej oblasti, pri ktorom prišlo 22. marca 2024 o život 145 ľudí a viac ako 500 osôb utrpelo zranenia. Išlo o najkrvavejší teroristický útok v Rusku za takmer dve desaťročia.