Ruský najvyšší súd zamietol ďalšie sťažnosti odsúdeného Navaľného

Moskva/Praha 11. januára (TASR) — Ruský najvyšší súd vo štvrtok zamietol dve žaloby odsúdeného opozičného politika Alexeja Navaľného, ktoré súvisia s podmienkami väzby v nápravnovýchovnom tábore. Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) o tom vo štvrtok na sociálnych sieťach informovali Navaľného spolupracovníci.



V prvom súdnom spore Navaľnyj napadol pravidlá, ktoré povoľujú väzňom len 15 minút na stravovanie. Druhá sťažnosť sa týkala nároku, aby väzeň mohol mať v cele aj viac ako dve knihy s náboženským obsahom a v trestnej cele aspoň jednu.



V prvom prípade Navaľnyj argumentoval príkladom instantných rezancov, ktoré treba najprv zaliať vriacou vodou a jesť až po niekoľkých minútach.



"Vriaca voda, ktorá sa prináša do cely vo veľkých hrnčekoch, jednoducho nestihne vychladnúť. Problémy sú aj s umývaním a šúpaním zeleniny a jej krájaním lyžičkou," upozornili Navaľného kolegovia v statuse na sociálnych sieťach.



Navaľnyj si svoj trest momentálne odpykáva vo väzenskom tábore Polárny vlk v Jamalskonemeckom autonómnom okruhu na Ďalekom severe ázijskej časti Ruskej federácie. Od 9. januára, keď sa skončil jeho pobyt v povinnej karanténe, je Navaľnyj opäť v trestnej cele — tentoraz za to, že sa odmietol predstaviť" formou, akú vyžaduje väzenský poriadok, nereaguje na výchovnú prácu a "nevyvodzuje z nej pre seba správne závery". Na samotke Navaľnyj zostane sedem dní.



Doteraz bol Navaľnyj v trestnej cele 23-krát — okrem iného pre nezapnutý gombík na golieri väzenskej uniformy alebo za odmietnutie umývať väzenský plot.



Pred prevozom do tábora Polárny vlk — v decembri 2023 — si Navaľnyj odpykával trest vo väzenskom tábore IK-6 v obci Melechovo vo Vladimírskej oblasti.



Vlani v auguste Navaľného odsúdili na 19 rokov odňatia slobody vo väzení s osobitným režimom. Predtým ho súd uznal za vinného z extrémistickej činnosti.



Navaľnyj sa považuje za nevinného a tento verdikt označuje za politicky motivovaný. Ľudskoprávne organizácie považujú Navaľného za politického väzňa.