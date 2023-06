Ruský nálet na pizzeriu v Kramatorsku má najmenej štyri obete

Kramatorsk 28. júna (TASR) - Prinajmenšom štyria ľudia vrátane dieťaťa a troch cudzincov zahynuli a 42 ďalších osôb utrpelo zranenia po tom, ako dve ruské rakety zasiahli v utorok pizzeriu plnú ľudí v centre mesta Kramatorsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"Na mesto Kramatorsk boli vypálené dve rakety... (a to) na stravovacie zariadenie v centre mesta, kde sa nachádzalo veľké množstvo civilistov," uviedol gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko. "Rusko úmyselne útočí na zaľudnené oblasti," uviedol ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko na platforme Telegram.



K náletu došlo večer okolo 19.30 miestneho času (18.30 h SELČ), pričom zasiahol nákupné centrum, kde sa nachádzala aj zmienená pizzeria Ria Pizza, ktorú útok celkom zničil. Pizzeria bola obzvlášť vyhľadávaná zahraničnými novinármi, ktorí do nej často chodievali pracovať. Zabité dieťa má mať podľa ukrajinských úradov zrejme 14 až 15 rokov. Prinajmenšom jedno veľmi malé dieťa evidujú aj medzi zranenými, uvádza stanica Sky News.



Nálet medzičasom odsúdili aj Spojené štáty. "Odsudzujeme brutálne útoky Ruska voči ukrajinskému ľudu, ktoré spôsobili rozsiahlu deštrukciu a pripravili o život mnoho ukrajinských civilistov," odpovedal hovorca Rady pre národnú bezpečnosť Bieleho domu na otázku o utorňajšom útoku v Kramatorsku.



Kramatorsk je posledným veľkým mestom na východe Ukrajiny, ktoré stále ovláda Kyjev. Leží približne len 30 kilometrov od frontovej línie. Pred vojnou mal takmer 150.000 obyvateľov.