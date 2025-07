Ruský nočný útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 2 obete a 13 zranených

Kyjev 10. júla (TASR) - Rusko už druhú noc po sebe zaútočilo svojimi bezpilotnými lietadlami a raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, informovali vo štvrtok tamojšie úrady. Vedúci vojenskej správy mesta Tymur Tkačenko potvrdil, že najmenej dvaja ľudia pri útoku zahynuli. Ďalších 13 osôb utrpelo zranenia a na viacerých miestach v Kyjeve vypukli požiare, píše TASR podľa agentúr Reuters a AFP a portálu The Kyiv Independent.



„Útok na hlavné mesto pokračuje. Nepriateľské bezpilotné lietadlá sa stále približujú k mestu,“ uviedol starosta Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram.



Ľudia z ukrajinskej metropoly hlásili výbuchy počas celej noci. Pri útoku sa v Kyjeve rozozneli sirény a Vzdušné sily Ozbrojených síl Ukrajiny vydali viaceré varovania.



S odvolaním na miestne zdroje informoval The Kyiv Independent, že deväť osôb museli hospitalizovať. Desiatky obyvateľov hlavného mesta sa podľa reportéra AFP ukryli v stanici metra.



Podľa starostu Kyjeva zachvátili požiare vo viacerých štvrtiach obytné domy ako aj čerpacie stanice či garáže. Klička vyzval obyvateľov, aby sa pre vlastnú bezpečnosť zdržali fotografovania a natáčania videí z náletov. „Váš život a zdravie sú dôležitejšie ako nakrúcanie útoku... Nešírte fotografie a videá, nepriateľ to môže využiť!“ napísal na Telegrame.



Útok prišiel len deň po tom, ako Rusko v noci na stredu vyslalo na Ukrajinu rekordných 728 dronov.