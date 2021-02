Ruský novinár dostal 25 dní za retweet o fyzickej podobe s hudobníkom

Moskva 4. februára (TASR) - Šéfredaktor spravodajského servera Mediazona Sergej Smirnov bol v stredu odsúdený na 25 dní väzenia, keď ho súd uznal za vinného z porušenia pravidiel konania verejných zhromaždení. Podľa súdu sa Smirnov tohto činu dopustil, keď 20. januára zdieľal cudzí tvít o svojej podobe s frontmanom punkovej skupiny Tarakany (v preklade Šváby) Dmitrijom Spirinom. Tvít sprevádzala fotografia hudobníka s dátumom a časom konania zhromaždenia na podporu väzneného lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného.



Portál Mediazona informoval, že podľa polície týmto retvítom Smirnov vyzval "nešpecifikovaný počet ľudí na účasť na úradmi nepovolenej akcii 23. januára" na podporu Navaľného.



Zadržanie novinára a rozsudok nad ním medzičasom odsúdili spravodajský server The Bell, televízia Dožď, časopis Cholod a Novinársky zväz.



Kirill Martynov, redaktor politického oddelenia denníka Novaja gazeta, informoval, že v nasledujúcich 25 dňoch sa na stránkach jeho novín budú na znak solidarity so Smirnovom objavovať "kľúčové texty" Mediazony.



Smirnov bol zadržaný počas prechádzky so svojím päťročným synom 30. januára, v deň, keď sa v Moskve a ďalších ruských mestách konali veľké zhromaždenia na podporu Navaľného.



Na jeho prepustenie na slobodu už vtedy vyzvalo viac než 30 médií rôzneho typu, ktoré jeho kauzu označili za "novú formu tlaku na novinárov v Rusku zo strany úradov".



Portál The Bell vo svojom vyhlásení pripomenul, že Mediazona "sa špecializuje na príbehy o ľuďoch, ktorí sú prenasledovaní z politických dôvodov", a píše aj "o nedokonalosti nášho systému na vymáhanie práva". "Stíhanie Smirnova a novinárov z iných nezávislých médií... je pokusom o zastrašenie celej komunity" novinárov, upozornil The Bell.



Smirnov bol po výzvach na svoje prepustenie zo zadržiavacej väzby prepustený s povinnosťou dostaviť sa na políciu po každom predvolaní. Po súde bol vzatý do väzby. Jeho redakcia informovala, že noc na štvrtok strávil v cele určenej pre osem ľudí, v ktorej sa ich v dôsledku hromadného zatýkania tiesnilo takmer 30.



Meduza.io upozornila aj na to, že Smirnovovu kauzu vyšetroval policajt, ktorý figuroval aj v prípade priateľky zamestnanca Navaľného nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ktorá bola odsúdená na 14 dní väzenia za retweet príspevku o zhromaždení na Navaľného podporu.