Ruský novinár Golunov má nariadené vyšetrenie na psychiatrii

Moskva 5. marca (TASR) – Investigatívny novinár ruského spravodajského portálu Meduza Ivan Golunov sa musí podrobiť psychiatrickému vyšetreniu. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský portál Novaja gazeta.



Psychiatrické vyšetrenie nariadil Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), ktorý chce takto zistiť, či novinár trpí duševnými poruchami, či má primerané vnímanie a nie je závislý od psychoaktívnych látok.



Golunova, ktorý sa vo svojich článkoch venuje odhaľovaniu korupcie v Rusku, zatkla ruská polícia 7. júna 2019.



Počas približne 30 minút, čo ho držali v aute pred jeho domom, mu urobili v byte domovú prehliadku, pri ktorej našli drogy. Golunov sa bránil, že o drogách nič nevie a že on sám ich neužíva. Vyslovil podozrenie, že drogy mu podhodili zasahujúci policajti.



Golunova následne obvinili z pokusu o predaj drog a hrozil mu trest 20 rokov väzenia.



Po bezprecedentných protestoch verejnosti, v ktorých sa angažovali aj novinárovi kolegovia a ďalší verejne známi ľudia, Golunova z väzby po niekoľkých dňoch prepustili a obvinenia voči nemu stiahli.



Sledkom však teraz trvá na tom, aby novinára vyšetril psychiater, pričom sa odvoláva na to, že novinár bol v ranom detstve evidovaný ako pacient psychiatrickej ambulancie.



Novinár priznal, že bol psychiatrom sledovaný od roku 1987, keď začal chodiť do materskej školy špecializovanej na logopedické cvičenia. Dodal, že v roku 2002 bola jeho zdravotná karta archivovaná a v roku 2013 dostal vojenskú knižku ako schopný služby v námorníctve, pričom v rámci previerky zdravotného stavu absolvoval aj psychiatrické vyšetrenie.



Vlani na jeseň sa vyšetreniu na psychiatrii musel z donútenia vyšetrovacích orgánov podrobiť aj jakutský šaman Alexandr Gabyšev, ktorý sa vlani v marci vydal na peší pochod do Moskvy, aby "vyhnal" ruského prezidenta Vladimira Putina.



Člen rady pre ľudské práva pri kancelárii ruského prezidenta Iľja Šablinskij vtedy vyslovil pochybnosti o zákonnosti rozhodnutia, ktorým bol šaman prevezený na vyšetrenie na psychiatrickú kliniku.



Šablinskij súčasne pripomenul, že ruská psychiatria má vo svojich dejinách "temnú stránku, keď slúžila záujmom jedného zoskupenia a mučila a hubila ľudí na smrť."



Sovietsky zväz patril k tým krajinám, ktoré zneužívali psychiatriu na to, aby sa zbavili - dočasne alebo aj natrvalo - tých, ktorí sú nepohodlní a pre režim nebezpeční.