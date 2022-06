Ruský novinár Muratov vydražil svoju Nobelovu medailu

Dmitrij Muratov, šéfredaktor nezávislého denníka Novaja Gazeta, hovorí počas aukcie svojej 23-karátovej zlatej medaily Nobelovej ceny za mier za rok 2021 v Times Center v New Yorku, 20. júna 2022. Foto: TASR/AP

New York 21. júna (TASR) - Dmitrij Muratov, ruský šéfredaktor nezávislého denníka Novaja gazeta, v pondelok vydražil zlatú medailu prislúchajúcu k jeho Nobelovej cene za mier za 103,5 milióna dolárov v prospech detí vysídlených dôsledkom vojny na Ukrajine.Informuje o tom tlačová agentúra AFP.Medaila bola predaná anonymnému telefonickému záujemcovi na aukcii v New Yorku, ktorú zorganizovala spoločnosť Heritage Auctions. Celý výťažok je podľa Muratovho priania určený na humanitárnu pomoc, ktorú sprostredkuje Detský fond OSN (UNICEF).Muratov získal Nobelovu cenu za mier v roku 2021 spolu s filipínskou novinárkou Mariou Ressovou. Nórsky výbor ich ocenilv každej krajine.Muratov vyhlásil, že získanie Nobelovej cenyuviedol Muratov, pričom poukázal najmä na deti v utečeneckých rodinách.Muratov patril do skupiny novinárov, ktorí v roku 1993 založili denník Novaja gazeta. Tohto roku predstavovala Novaja gazeta jediné noviny, ktoré kritizovali domácu i zahraničnú politiku ruského prezidenta Vladimira Putina.V marci, viac než mesiac po ruskej invázii na Ukrajinu, bola Novaja gazeta nútená pozastaviť svoju činnosť v Rusku, keďže Moskva prijala zákon, ktorý ukladá prísne tresty odňatia slobody pre každého, kto kritizuje toto vojenské ťaženie Kremľa.Tlačené vydanie novín sa začiatkom mája vrátilo na pulty stánkov, tentoraz však v Lotyšsku a pod názvom Novaja gazeta Europe. Pripravujú ich redaktori týchto novín, ktorí utiekli do zahraničia. Periodikum je podľa redakcie dostupné aj v Estónsku.