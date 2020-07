Ruský novinár obvinený z vlastizrady bude vo vyšetrovacej väzbe

Moskva 8. júla (TASR) – Bývalý ruský novinár Ivan Safronov, ktorý bol včera obvinený z vlastizrady, zostane vo vyšetrovacej väzbe do 6. septembra. V utorok o tom rozhodol príslušný moskovský súd.



Safronov, ktorý naposledy pôsobil ako poradca šéfa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos, vinu odmieta. Ak ho súd uzná za vinného, hrozí mu trest odňatia slobody do 20 rokov.



Safronovovo zadržanie, ktoré je ďalším z radu stíhaní novinárov v Rusku, vyvolalo v utorok protesty jeho kolegov a ľudskoprávnych aktivistov.



Pred sídlom ruskej tajnej služby FSB v centre Moskvy sa v utorok večer konala demonštrácia na jeho podporu, počas ktorej polícia zadržala najmenej 24 osôb.



Medzi zadržanými účastníkmi protestu proti Safronovovmu obvineniu z vlastizrady bola aj televízna moderátorka a bývalá kandidátka prezidentských volieb Ksenija Sobčaková a viacero ďalších novinárov.



Po predvedení na policajnú stanicu a spísaní protokolov o porušení nariadenia o samoizolácii v čase koronakízy alebo pravidiel organizovania masových podujatí väčšinu zadržaných prepustili na slobodu, informoval v noci na stredu portál Novaja gazeta.



Podobná akcia na podporu Safronova sa v utorok konala aj v Petrohrade.



Ivana Safronova, ktorý od mája pôsobil ako poradca generálneho riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Dmitrija Rogozina, zadržali v utorok ráno. FSB má podozrenie, že tento bývalý novinár denníka Kommersant odovzdával informácie vojenského charakteru českým tajným službám. Podľa vyšetrovateľov koncovým príjemcom týchto informácií boli Spojené štáty, uviedol pre portál RBK novinárov právnik Ivan Pavlov.



Podľa spisu Safronov bol údajne Českom naverbovaný v roku 2012 a v roku 2017 dostal od príslušníka českej tajnej služby pokyn, aby prostredníctvom internetu prenášal informácie o vojensko-technickej spolupráci medzi Ruskom a Afrikou a Stredným východom.



Podľa advokáta Pavlova žiadne dôkazy o tom, že by Safronov nejaké materiály skutočne odovzdal, neexistujú.



Pavlov však dodal, že na súdnom pojednávaní sa argumentovalo Safronovovým starším článkom pre Kommersant, v ktorom písal o dodávke ruských stíhačiek Su-35 do Egypta. Novaja gazeta poznamenala, že polícia v súvislosti s týmto článok začala vyšetrovanie pre podozrenia z prezradenia štátneho tajomstva. Súd sa však touto kauzou vtedy odmietol zaoberať.