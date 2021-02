Safronov odmieta, že ho naverboval Laryš

Moskva 15. februára (TASR) - Ruský novinár Ivan Safronov, ktorý bol obvinený z vlastizrady, odmieta verziu, že ho naverboval jeho český kolega Martin Laryš. Safronov, ktorý bol do svojho zadržania poradcom šéfa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos to povedal v rozhovore pre denník Kommersant.



Fakt dlhoročného priateľstva s Laryšom sa vyšetrovatelia podľa Safronova rozhodli "kvalifikovať ako nábor" a samotného českého novinára označujú za "kádrového rozviedčika".



Safronov, ktorý je bývalým redaktorom denníkov Vedomosti a Kommersant, kde sa špecializoval najmä na tému vojensko-priemyselného komplexu a kozmického priemyslu, všetky obvinenia popiera. Tvrdí pritom, že toto všetko sa dozvedel až z rozhodnutia o začatí stíhania.



Zároveň zdôraznil, že Laryšovi pomáhal v jeho novinárskom komerčnom projekte, keď jeho český kolega vytvoril Informačnú agentúru pre bezpečnostnú analýzu a prevenciu.



Ruský novinár tvrdí, že pre Laryša nenapísal viac ako dva materiály mesačne, ktoré pritom vznikli na základe údajov z verejne prístupných zdrojov. Podľa Safronova šlo o kompilácie z rôznych zdrojov.



Novinár trvá aj na tom, že doteraz mu nebolo presne povedané, z akých trestných činov je obvinený. Dodal, že niekoľko mesiacov sa snaží "spomenúť si aspoň na jednu skutočnosť, ktorá ho kompromituje", ale nedokázal to.



Ak ho súd uzná za vinného na základe obvinenia z vlastizrady, hrozí mu až 20 rokov väzenia, dodala agentúra Interfax.



Ivan Safronov bol poradcom šéfa Roskosmosu. V júni minulého roka bol zadržaný a vzatý do vyšetrovacej väzby.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) je presvedčená o tom, že Safronov - ešte ako novinár - bol naverbovaný už v roku 2012 a v roku 2017 na príkaz českej rozviedky zhromaždil a odovzdal utajenú informáciu o dodávkach ruských zbraní do Afriky a pôsobení ruských jednotiek na Blízkom východe. Konečným príjemcom tejto informácie boli Spojené štáty, napísala svojho času agentúra TASS.



Podľa ruských médií novinár Martin Laryš (uvádzaný v ruských médiách ako Lariš) pôsobil v Moskve ako dopisovateľ Lidových novín v rokoch 2010-12. Neskôr viedol analytické centrum zamerané na bezpečnosť vo východnej Európe a Afrike.



Safronov tvrdí, že po Laryšovom odchode z Moskvy v roku 2012 boli len v sporadickom kontakte na sociálnych sieťach. Pravidelne sa začali vídať v roku 2016, keď Safronov pôsobil v Prahe.