Ruský novinár obvinený z vlastizrady považuje svoj proces za absurdný

Bývalý ruský novinár Ivan Safronov (druhý vľavo) si podáva ruku so svojím stúpencom v súdnej sieni, foto z archvu. Foto: TASR/AP

Moskva 4. apríla (TASR) - Moskovský súd začal v pondelok pojednávať v kauze známeho ruského novinára Ivana Safronova, ktorému za obvinenie z vlastizrady hrozí až 20 rokov väzenia. Safronov pred súdom vyhlásil, že sa necíti byť vinný, informovala agentúra AFP.Vzhľadom na to, že predmetom obžaloby je vlastizrada vo forme špionáže, sú súdne pojednávania neverejné a vstup na ne nemajú ani novinári. Tých do súdnej siene vpustili len na úvodnú časť procesu.Safronov roky pracoval pre ekonomické denníky Kommersant a Vedomosti a bol jedným z najuznávanejších ruských novinárov zaoberajúcich sa obranou.Zatkli ho v júli roku 2020 po tom, čo odišiel z novín a začal pracovať ako poradca šéfa štátnej vesmírnej agentúry (Roskosmos).Ruská bezpečnostná služba FSB Safronova obvinila, že zhromažďoval dôverné informácie o ruskej armáde, obrane a bezpečnosti a odovzdal ich spravodajskej službe členskej krajiny NATO.Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) odovzdal Safronov tieto informácie českej rozviedke. Išlo údajne o tajné informácie o vojensko-technickej spolupráci Ruska v Afrike a o činnosti ruských ozbrojených síl na Blízkom východe. Konečným príjemcom týchto informácií boli podľa FSB Spojené štáty.Safronov sa však pred vyšetrovateľmi bránil, že jeho správy boli založené na analýze informácií z otvorených zdrojov a rozhovoroch s oficiálnymi predstaviteľmi.Tento bývalý novinár od začiatku svojej kauzy namieta, že mu nikto nevysvetlil, aký trestný čin vlastne spáchal.dodal Safronov v texte, ktorý v pondelok zverejnil jeho právny zástupca Ivan Pavlov. Zároveň uviedol, že súd nad jeho mandantom sa koná za zatvorenými dverami, aby verejnosť nebola informovaná o tomto prípade.napísal Pavlov na Facebooku.Safronovovo zatknutie vyvolalo rozruch a protesty jeho sympatizanov, z ktorých viacerí vyšli demonštrovať do ulíc Moskvy.Safronov je po takmer 20 rokoch prvým novinárom stíhaným na základe obvinení z vlastizrady. Počet ľudí z iných profesií, ktorí sú stíhaní ako on - z vlastizrady alebo prezradenia štátneho tajomstva -, v Rusku v posledných rokoch stúpa.Agentúra AFP pripomenula, že Ivan Safronov "zdedil" profesiu po svojom otcovi, ktorý svojho času tiež pracoval v redakcii denníka Kommersant a venoval sa tam rezortu obrany.Ivan Safronov starší zomrel v roku 2007 po páde z okna svojho bytového domu. V čase pred svojou smrťou pracoval na materiáli o tom, ako Rusko zaslalo do Iránu a Sýrie systémy protivzdušnej obrany a lietadlá.