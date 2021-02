Ruský novinár Smirnov, ktorý bol odsúdený za retvít, je už na slobode

Moskva 18. februára (TASR) - Šéfredaktora ruského spravodajského portálu Mediazona Sergeja Smirnova vo štvrtok prepustili z väzenia, v ktorom si odsedel 15 dní za porušenie pravidiel konania verejných zhromaždení. Informovala o tom rozhlasová stanica Echo Moskvy.



Podľa súdu sa Smirnov tohto činu dopustil, keď 20. januára zdieľal cudzí tvít s fotografiou frontmana punkovej skupiny Tarakany (v preklade Šváby) Dmitrija Spirina, na ktorého sa má podobať. Tvít sprevádzal aj dátum a čas konania zhromaždenia na podporu väzneného lídra ruskej opozície Alexeja Navaľného. Spirin otvorene podporuje Navaľného.



Súd Smirnova odsúdil na 25 dní väzenia, v odvolacom konaní bol tento trest znížený na 15 dní.



V rozhovore pre Echo Moskvy stanicu Smirnov vo štvrtok uviedol, že po prepustení na slobodu sa cíti dobre. Sťažoval sa však na životné podmienky v celách detenčného zariadenia v meste Sacharovo, ktoré slúži ako väzobné centrum pre ilegálnych imigrantov.



Podľa Smirnova sa tomuto problému treba intenzívne venovať a "pokiaľ je to možné, zlepšiť ich". Upozornil, že mnohí migranti tam trávia aj viac ako rok. Dodal, že vo väzení hovoril s ľuďmi z Nigérie, Konga, Senegalu či Kuby.



Smirnov potvrdil, že v súvislosti so svojím odsúdením a podmienkami vo väznení podáva sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Podľa neho tak urobí "každý, kto sedel v Sacharove".



Ľudskoprávni aktivisti už skôr informovali, že moskovské väznice sú po protestoch na podporu Navaľného, ktoré sa konali 23. a 31. januára, ako aj 2. februára, preplnené a podmienky v nich sú nevyhovujúce a ľudsky nedôstojné.



Zadržanie novinára Smirnova a rozsudok nad ním odsúdili spravodajský server The Bell, televízia Dožď, časopis Cholod a Novinársky zväz.



Smirnov bol zadržaný počas prechádzky so svojím päťročným synom 30. januára, deň predtým, ako sa v Moskve a ďalších ruských mestách konali veľké zhromaždenia na podporu Navaľného.



Spravodajský portál Mediazona, ktorého je Smirnov šéfredaktorom, sa špecializuje na príbehy o ľuďoch prenasledovaných z politických dôvodov a píše aj "o nedokonalosti nášho systému na vymáhanie práva". "Stíhanie Smirnova a novinárov z iných nezávislých médií... je pokusom o zastrašenie celej komunity" novinárov, upozornil ruský spravodajský portál The Bell.