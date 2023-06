Ruský občan zomrel v Hurghade po útoku žraloka

Káhira 8. júna (TASR) - Ruský občan zahynul blízko hotelovej pláže pri útoku žraloka v egyptskom letovisku Hurghada na pobreží Červeného mora. Vo štvrtok to oznámil ruský generálny konzulát v Hurghade, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Obeťou útoku žraloka je podľa ruských médií muž narodený v roku 1999. Nebol to turista, muž mal žiť v Egypte dlhodobo, dodali.



Konzulát v stanovisku na platforme Telegram vyzval ruských turistov, aby boli v mori ostražití a prísne dodržiavali všetky usmernenia miestnych úradov.



Pobrežie Červeného mora je populárna turistická destinácia. Žraloky sa tu vyskytujú bežne, no len zriedka napádajú ľudí.



V júli minulého roka pri Hurghade zomreli po útoku žraloka dve ženy. V roku 2018 sa obeťou žraloka stal český turista, v roku 2015 bol obeťou turista z Nemecka. V roku 2010 sa počas piatich dní odohralo päť útokov, ktoré si vyžiadali život nemeckého občana a zranili sa pri nich štyria zahraniční turisti.