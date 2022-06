Ruský oligarcha tvrdí, že zničenie Ukrajiny bude kolosálnou chybou

Moskva 28. júna (TASR) - Ruský oligarcha a hlinikárenský magnát Oleg Deripaska v utorok vyhlásil, že zničenie Ukrajiny vojenskou operáciou bude "kolosálnou chybou", a to aj pre Rusko. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa agentúry AFP Deripaska zároveň zdôraznil, že je zbytočné čakať na zmenu moci v Rusku – podľa neho na to neexistujú politické, ani ekonomické predpoklady.



Vo svojom verejnom vystúpení na Moskovskej štátnej univerzite, aké v jeho prípade bývajú zriedka, Deripaska uviedol, že v Rusku "neexistuje žiadny potenciál na zmenu režimu".



Vysvetlil, že opozícia sa z verejného života stiahla, alebo jej predstavitelia odišli do exilu do iných európskych krajín, aby sa vyhli trestnému stíhaniu.



Dodal, že sotva možno očakávať od podnikateľov ako Michail Fridman, Piotr Aven alebo Michail Chodorkovskij, že sa "chopia zbraní a vojdú na tankoch Brianska" - mesta, ktoré leží približne 100 kilometrov na sever od ukrajinských hraníc.



Deripaska tiež vyhlásil, že západní lídri, ktorí stavili na zvrhnutie režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, naďalej vyvíjajú tlak na Rusko, pretože "teraz nemajú na výber".



Agentúra Reuters podotkla, že Deripaskov komentár sa zväčša sústredil na ekonomické dôsledky konfliktu na Ukrajine, pričom povedal, že je "zrejmé", že sankcie zo strany Západu "teraz Rusku škodia viac ako Európe".



Tieto reštrikcie však Deripaska označil "za produkt rýchlo podliehajúci skaze" a vyhlásil, že o rok a pol sa obráti proti krajinám, ktoré sankcie na Rusko uvalili.



Reuters poznamenal, že takéto tvrdenia Deripasku, zakladateľa ruského hlinikárenského gigantu Rusal, sú v kontraste s argumentmi, ktoré opakovane vyslovuje Putin: že sankcie majú dôsledky pre západné ekonomiky, vyvolávajú najvyššiu infláciu za posledné desaťročia a že Rusko bude silnejšie a sebestačnejšie.



Deripaska, na ktorého USA, Británia a EÚ uvalili sankcie, konštatoval, že Rusko "prišlo o všetko", čo v ekonomickej oblasti dosiahlo v rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu. "A teraz sedíme a čakáme na víťazstvo. Víťazstvo čoho? Čie víťazstvo?" dodal.



Deripaska je jedným zo skupiny podnikateľov známych ako oligarchovia, ktorí v Rusku ovládajú veľkú časť hospodárstva, najmä v oblasti energetiky a komodít, a dokázali si udržať svoj majetok pod podmienkou, že sa budú držať mimo politiky - tú im stanovil Kremeľ.



Putin hovorí o invázii ruskej armády na Ukrajinu ako o špeciálnej vojenskej operácii na "demilitarizáciu a denacifikáciu" Ukrajiny, čo Kyjev a Západ odmietajú ako ničím nepodloženú vojnovú propagandu. Kremeľ v utorok zopakoval svoje tvrdenia, že operácia ruskej armády na Ukrajine ide podľa plánu, dodal Reuters.