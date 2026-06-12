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Ruský opozičník Iľja Jašin zakladá novú politickú stranu
Jej ustanovujúci zjazd sa začal v piatok v Berlíne.
Autor TASR
Berlín 12. júna (TASR) - Ruský opozičný politik Iľja Jašin zakladá novú politickú stranu. Jej ustanovujúci zjazd sa začal v piatok v Berlíne. Jeho delegáti zrejme rozhodnú aj o názve strany, v ktorej logu je mačka, informovala stanica Deutsche Welle, píše TASR.
Jašin pôvodne navrhoval ako názov Mierové sily Ruska, ale delegáti údajne podporili názov Mierové Rusko. Na zjazde je zaregistrovaných 109 delegátov s hlasovacím právom.
Prvý deň zjazdu je za zatvorenými dverami, médiá majú byť prizvané až na druhý deň rokovania, v sobotu.
Ruský exilový spravodajský web SOTA informoval, že návrh rezolúcie deklaruje podporu občanom Ruska, ktorí svojím konaním kladú odpor voči vojne na Ukrajine.
V tlačovej správe z 9. júna Jašin uviedol, že úlohou novej politickej strany je „vrátiť Rusku mier“. Podľa neho je v národnom záujme krajiny, aby stiahla svoje jednotky z Ukrajiny a budovala dobré vzťahy so štátmi Európy najmä vo svojom susedstve. Jašin zároveň vyjadril presvedčenie, že po viac ako štyroch rokoch vojny si Rusi želajú „mier a pokoj“. Strana má podľa neho zároveň prispieť k naplneniu vízie „krásneho Ruska budúcnosti“, o ktorej hovoril zosnulý opozičný politik Alexej Navaľnyj.
O zakladaní politickej strany, ktorej cieľom je v budúcnosti prevziať moc v Rusku, informoval Jašin už v marci. Uviedol, že v organizačnom výbore pôsobia skúsení politici aj mladí aktivisti.
Pri zakladaní strany bol tiež bývalý poslanec petrohradského zákonodarného zhromaždenia Maxim Reznik, ktorý však 9. júna informoval o konflikte s Jašinom. Obvinil ho zo snahy viesť stranu „cestou koncentrácie moci okolo lídra a jeho najbližšieho okolia“.
Reznik zároveň pripustil, že v podmienkach vojny a emigrácie sa emócie, ktoré by mali smerovať proti režimu prezidenta Vladimira Putina, niekedy obracajú proti opozičníkom samotným. „Je mi ľúto, že sa to stalo aj v tomto prípade,“ napísal Reznik v príspevku na sociálnych sieťach.
Jašin patrí ku generácii liberálnych politikov. Známym sa stal odhaľovaním korupcie a neskôr kritikou ruskej politiky voči Kyjevu. Patrí k najvýraznejším odporcom invázie na Ukrajinu z februára 2022. Dlhodobo pôsobil v mimoparlamentnej opozícii a spolupracoval s viacerými známymi kritikmi Kremľa - okrem Navaľného aj s Borisom Nemcovom. Po Nemcovovej vražde v roku 2015 dokončil a zverejnil jeho správu o ruskej vojenskej angažovanosti na Donbase na východe Ukrajiny.
V roku 2022 súd v Rusku Jašina odsúdil na 8,5 roka väzenia za šírenie údajne „nepravdivých informácií“ o armáde. Obvinenie súviselo s jeho verejnou kritikou vojny na Ukrajine. Mnohé západné krajiny a ľudskoprávne organizácie považovali Jašina za politického väzňa. V auguste 2024 bol z väzenia prepustený v rámci rozsiahlej výmeny väzňov medzi Ruskom a Západom. Žije v exile v Nemecku.
Jašin pôvodne navrhoval ako názov Mierové sily Ruska, ale delegáti údajne podporili názov Mierové Rusko. Na zjazde je zaregistrovaných 109 delegátov s hlasovacím právom.
Prvý deň zjazdu je za zatvorenými dverami, médiá majú byť prizvané až na druhý deň rokovania, v sobotu.
Ruský exilový spravodajský web SOTA informoval, že návrh rezolúcie deklaruje podporu občanom Ruska, ktorí svojím konaním kladú odpor voči vojne na Ukrajine.
V tlačovej správe z 9. júna Jašin uviedol, že úlohou novej politickej strany je „vrátiť Rusku mier“. Podľa neho je v národnom záujme krajiny, aby stiahla svoje jednotky z Ukrajiny a budovala dobré vzťahy so štátmi Európy najmä vo svojom susedstve. Jašin zároveň vyjadril presvedčenie, že po viac ako štyroch rokoch vojny si Rusi želajú „mier a pokoj“. Strana má podľa neho zároveň prispieť k naplneniu vízie „krásneho Ruska budúcnosti“, o ktorej hovoril zosnulý opozičný politik Alexej Navaľnyj.
O zakladaní politickej strany, ktorej cieľom je v budúcnosti prevziať moc v Rusku, informoval Jašin už v marci. Uviedol, že v organizačnom výbore pôsobia skúsení politici aj mladí aktivisti.
Pri zakladaní strany bol tiež bývalý poslanec petrohradského zákonodarného zhromaždenia Maxim Reznik, ktorý však 9. júna informoval o konflikte s Jašinom. Obvinil ho zo snahy viesť stranu „cestou koncentrácie moci okolo lídra a jeho najbližšieho okolia“.
Reznik zároveň pripustil, že v podmienkach vojny a emigrácie sa emócie, ktoré by mali smerovať proti režimu prezidenta Vladimira Putina, niekedy obracajú proti opozičníkom samotným. „Je mi ľúto, že sa to stalo aj v tomto prípade,“ napísal Reznik v príspevku na sociálnych sieťach.
Jašin patrí ku generácii liberálnych politikov. Známym sa stal odhaľovaním korupcie a neskôr kritikou ruskej politiky voči Kyjevu. Patrí k najvýraznejším odporcom invázie na Ukrajinu z februára 2022. Dlhodobo pôsobil v mimoparlamentnej opozícii a spolupracoval s viacerými známymi kritikmi Kremľa - okrem Navaľného aj s Borisom Nemcovom. Po Nemcovovej vražde v roku 2015 dokončil a zverejnil jeho správu o ruskej vojenskej angažovanosti na Donbase na východe Ukrajiny.
V roku 2022 súd v Rusku Jašina odsúdil na 8,5 roka väzenia za šírenie údajne „nepravdivých informácií“ o armáde. Obvinenie súviselo s jeho verejnou kritikou vojny na Ukrajine. Mnohé západné krajiny a ľudskoprávne organizácie považovali Jašina za politického väzňa. V auguste 2024 bol z väzenia prepustený v rámci rozsiahlej výmeny väzňov medzi Ruskom a Západom. Žije v exile v Nemecku.