Ruský opozičný aktivista Andrej Pivovarov zostane vo väzbe dva mesiace

Moskva 4. júna (TASR) - Súd v juhoruskom meste Krasnodar rozhodol v stredu o tom, že známy opozičný aktivista Andrej Pivovarov zostane minimálne dva mesiace vo väzbe, kde bude čakať na súdny proces. Informovala o tom agentúra DPA.



Pivovarova (39), výkonného riaditeľa medzičasom už rozpusteného proopozičného hnutia Otvorené Rusko zadržali v pondelok večer na letisku Pulkovo v Petrohrade, keď sa chystal odcestovať do Poľska.



Samotný Pivovarov na svojom konte na sociálnej sieti Telegram napísal, že ho "stiahli rovno z lietadla (poľských aerolínií LOT), keď už začínalo rolovať na štartovaciu dráhu".



Na okamžité prepustenie Andreja Pivovarova vyzvali Moskvu Európska únia aj ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Podporu mu vyjadril aj väznený kritik Kremľa Alexej Navaľnyj.



Aktivity troch zahraničných mimovládnych organizácií spojených s Otvoreným Ruskom boli - na základe rozhodnutia ruskej generálnej prokuratúry - vyhlásené za "nežiaduce". Uvedené mimovládky vznikli z iniciatívy bývalého šéfa ropnej spoločnosti Jukos Michaila Chodorkovského.



Voči zadržanému Pivovarovovi začali ruské orgány vyšetrovanie pre podozrenie zo zapojenia sa do činnosti organizácie vykonávajúcej nežiaduce aktivity. V prípade usvedčenia mu hrozí až šesť rokov väzenia.



K jeho zatknutiu došlo napriek tomu, že Otvorené Rusko pred niekoľkými dňami oznámilo svoje samorozpustenie. Zdôvodnilo to tým, že chce uchrániť svojich členov pred možným trestným stíhaním a uväznením.



Poľskí predstavitelia v súvislosti so zatknutím Pivovarova odsúdili zásah ruských úradov na palube lietadla poľského národného leteckého dopravcu. "Toto je jednoznačne neakceptovateľná situácia," vyhlásil hovorca poľskej vlády.



Jeden z poradcov poľského prezidenta Andrzeja Dudu uviedol, že po analýze údajov z predmetného letu Varšava prijme "náležité a primerané" kroky v súlade s medzinárodným právom a pravidlami civilnej leteckej dopravy.