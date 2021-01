Ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj odcestoval do Moskvy

Berlín 17. januára (TASR) - Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj odcestoval v nedeľu z Berlína do Moskvy, a to napriek tomu, že ruské úrady deklarovali zámer zatknúť ho a eventuálne i uväzniť na niekoľko rokov. Správu priniesla spravodajská stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Navaľnyj smeruje do vlasti na lietadle ruskej spoločnosti Pobeda, na moskovskom letisku Vnukovo má pristáť o 19.20 h miestneho času (17.20 h SEČ). Novinári hlásia z Vnukova značnú prítomnosť polície, zatiaľ čo ruské úrady vyzvali obyvateľov, aby Navaľného nešli vítať na letisko.



Navaľnyj (44), otvorený kritik Kremľa, sa v Berlíne niekoľko mesiacov liečil z otravy, z ktorej viní ruskú vládu. Opozičnému lídrovi došlo vlani v auguste počas letu z mesta Tomsk do Moskvy nevoľno po tom, ako ho údajne otrávili nervovoparalytickou látkou skupiny Novičok.



Jeho návrat do Moskvy predstavuje potenciálne dramatické vyrovnanie medzi Kremľom a Navaľným, jedným z najvýrečnejších nepriateľov ruského prezidenta Vladimira Putina.



Skupina OVD-Info, ktorá mapuje politické zatknutia, uviedla, že polícia na letisku Vnukovo zadržala jedného aktivistu. Tlačová agentúra AFP informovala, že polícia na letisku zatkla štyroch popredných spojencov Navaľného.



Navaľného podporovatelia plánujú stretnúť sa s ním na Vnukove. Na sociálnej sieti Facebook svoju prítomnosť potvrdilo približne 2000 ľudí, záujem vyjadrilo ďalších 6000 osôb. Predpokladá sa, že na letisku sa objavia i prokremeľskí aktivisti.



Letisko Vnukovo v tejto súvislosti posilnilo bezpečnostné opatrenia. Pred komplexom parkuje i niekoľko vozidiel na transport väzňov. Vedenie Vnukova uviedlo, že vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa pandémie COVID-19 neumožní médiám vstup do vnútorných priestorov letiska.