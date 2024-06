Ruský opozičný politik Jašin strávi v trestnej cele takmer mesiac

Moskva/Londýn 4. júna (TASR) - Ruský opozičný politik Iľja Jašin, ktorý bol odsúdený na osem a pol roka väzenia za šírenie dezinformácií o ruskej armáde, dostal v predvečer svojho prepustenia z trestnej cely ďalší 12-dňový trest. S odvolaním sa na politikov kanál na platforme Telegram o tom v utorok informovala britská stanica BBC.



V trestnej samotke vo väznici v Smolenskej oblasti bol Jašin od 22. mája za to, že z lôžka údajne vstal tri minúty po príkaze "vstať". Do korekčnej cely pre narušiteľov väzenskej disciplíny (ŠIZO) ho poslali v predvečer plánovanej návštevy rodičov.



Najnovšie bol Jašin potrestaný za to, že pár minút po odchode zo sprchy si vyzliekol väzenskú uniformu, aby si vymenil tričko. Podľa dozorcov tým údajne porušil kódex obliekania v nápravnom zariadení.



Po spočítaní všetkých dní Jašin strávi v ŠIZO 27 dní v kuse. Podľa Jašina sú tieto represie prejavom nátlaku voči nemu z politických dôvodov.



Dodal, že 31. mája mu väznica odmietla umožniť stretnutie s duchovným a skonfiškovala mu - údajne len na nahliadnutie - všetky knihy, ktoré mal v cele. Jašin podotkol, že všetky jeho knihy už pritom prešli kontrolou väzenským cenzorom.



Jašin, ktorý býval blízkym spolupracovníkom zavraždeného opozičného politika Borisa Nemcova, pôsobil v moskovskej komunálnej politike. Do svojho zatknutia v júni 2022 bol jedným z posledných opozičných politikov, ktorí zostávali v Rusku a otvorene kritizovali ruskú inváziu na Ukrajinu.



Trest odňatia slobody dostal za šírenie "lživých" informácií o ruskej armáde kvôli výrokom o vraždení civilistov v okupovanom ukrajinskom meste Buča.