Ruský opozičný politik Jašin zostáva vo väzbe

Moskva 8. augusta (TASR) - Moskovský mestský súd v pondelok zamietol odvolanie opozičného politika Iľju Jašina proti jeho vzatiu do väzby na základe obvinenia zo šírenia falošných informácií o činnosti ruských ozbrojených síl na Ukrajine. Informácia o tom sa objavila v statuse na Jašinovom konte v aplikácii Telegram.



Novinári na súdnom pojednávaní nemohli byť prítomní. Súd súhlasil len s tým, aby mohli vyhlásenie rozhodnutia sledovať v susednej miestnosti v režime videokonferencie. Tak sa na verejnosť dostala fotografia z obrazovky, na ktorej vidno Jašina, ako cez mreže drží hárok papiera s nápisom "Nie vojne".



Na Jašinovom konte bol neskôr zverejnený aj prepis jeho vyjadrenia pred súdom.



Vyjadril v ňom presvedčenie, že rozhodnutie súdu v jeho kauze bude hanebné a nespravodlivé - bez ohľadu na snahu jeho právnikov a ich argumenty proti väzobnému stíhaniu.



"Toto pojednávanie je len formalita a o všetkom sa rozhodlo ešte pred jeho začiatkom," zdôraznil.



Vyhlásil, že cieľom jeho vzatia do väzby bolo vyvinúť naňho nátlak, zbaviť ho možnosti verejne vystupovať a zastrašiť tých, ktorí zdieľajú protivojnové názory. Uviedol však, že má podporu "obrovského počtu ľudí".



Deklaroval tiež: "Som hrdý na to, že som sa nebál a nebojím povedať pravdu o zločineckej vojne na Ukrajine".



Dodal, že vo väzobnom centre je "jediným, kto tam sedí za to, že nazval vojnu vojnou". Podotkol, že keď spoluväzňom povie, že mu hrozí desať rokov väzenia, málokto mu verí, "pretože skutoční banditi tu niekedy dostávajú nižšie tresty".



Na záver svojho príhovoru zdôraznil: "Monštruóznu vojnu s Ukrajinou treba okamžite zastaviť a (ruského prezidenta) Vladimira Putina odstaviť" od moci.



Na základe rozhodnutia súdu z 13. júla tak Jašin zostane vo väzbe do 12. septembra. Obvinený je zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Toto obvinenie vychádza zo streamu, ktorý na svojom kanáli na YouTube vysielal 7. apríla. Zverejnil v ňom fragment materiálu stanice BBC o ukrajinskom meste Buča, kde miestni obyvatelia hovorili o údajných vojnových zločinoch ruských vojakov.



Jašin následne citoval stanovisko ruského ministerstva obrany, ktoré deklarovalo, že zábery nakrútené západnými novinármi v Buči sú "provokáciou kyjevského režimu". Vyšetrovatelia teraz Jašinovi - podľa jeho statusu - vytýkajú, že explicitne nepovedal, že súhlasí s týmto tvrdením ruského ministerstva.



Jašinovi v tejto kauze hrozí do desať rokov väzenia. Samotný politik obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho stíhanie je politicky motivované.



Okrem toho bol Jašin 22. júla ruským ministerstvom spravodlivosti zaradený na zoznam tzv. zahraničných agentov.