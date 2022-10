Ruský opozičný politik je stíhaný na základe podozrenia z vlastizrady

Moskva/Londýn 6. októbra (TASR) - Voči ruskému opozičnému politikovi Vladimirovi Kara-Murzovi začali trestné konanie pre podozrenie z vlastizrady. V Rusku mu za to hrozí do 20 rokov odňatia slobody. Vo štvrtok o tom informovala britská stanica BBC, ktorá sa odvolala na viacero ruských médií.



BBC, ktorá citovala ruskú agentúru TASS, objasnila, že podľa vyšetrovateľov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) už Kara-Murza dlhší čas spolupracuje s "jednou z krajín NATO". Ide údajne o "pomoc", ktorá oslabovala bezpečnosť Ruska. Kara-Murza za ňu údajne dostával 30.000 dolárov mesačne.



Kara-Murza je od apríla vo vyšetrovacej väzbe. Bol do nej vzatý pre podozrenie zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde, ktorého sa podľa vyšetrovateľov dopustil vo svojom prejave k poslancom arizonskej Snemovne reprezentantov.



Ak sa správy o novom obvinení potvrdia, bude to znamenať, že Kara-Murza je stíhaný už v troch trestných veciach: za šírenie dezinformácií o ruskej armáde, za účasť na činnosti nežiaducej organizácie a najnovšie aj za vlastizradu. Kara-Murzovo meno je aj na zozname tzv. zahraničných agentov, do ktorého sú najmä od začiatku vojny na Ukrajine zaraďovaní verejne činní ľudia kritickí voči Kremľu.



Kara-Murza bol niekoľko rokov koordinátorom hnutia Otvorené Rusko a v roku 2019 sa stal podpredsedom americkej nadácie Free Russia Foundation. Oba subjekty sú v Rusku zaradené na zoznam organizácií, ktorých činnosť v krajine nie je žiaduca.



Vlani, keď Rusko sprísnilo zodpovednosť za spoluprácu s takýmito subjektmi, sa Kara-Murza vzdal postu v spomínanej nadácii, aby mohol pokračovať vo svojich politických aktivitách v Rusku.



Vladimir Kara-Murza bol v rokoch 2015 a 2017 hospitalizovaný s príznakmi otravy. Investigatívny web Bellingcat v súvislosti s tým napísal, že pred prvou hospitalizáciou Kara-Murzu sledovali príslušníci FSB. Kara-Murza sa snažil dosiahnuť, aby sa v kauze začalo trestné konanie. Úrady však jeho žiadosti zamietli.



Vladimir Kara-Murza je v politike už viac ako 20 rokov, pričom mimo Ruska je známy oveľa viac ako v rámci svojej krajiny.



Po tom, ako sa proti nemu v apríli 2022 začalo trestné konanie, ľudskoprávne organizácie Amnesty International a Human Rights Watch ho okamžite uznali za väzňa svedomia a požadovali jeho prepustenie.