Ruský opozičný politik Kara-Murza získal cenu za odvahu a zodpovednosť

Praha 16. októbra (TASR) - Ruský opozičný politik, aktivista a väzeň Vladimir Kara-Murza získal v Česku Medzinárodnú cenu Forum 2000 za odvahu a zodpovednosť. Výberová komisia mu ju udelila za jeho činy, ktoré "prispievajú k obrane slobody a pravdy v neslobodnom prostrední". V pondelok to uviedol Filip Šebek z Nadácie Forum 2000, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vladimir Kara-Murza je stelesnením myšlienky, že bojovať za slobodu a ľudskú dôstojnosť je vždy dôležité bez ohľadu na to, ako bezvýsledné sa to v danej chvíli môže zdať," komentoval tohtoročného laureáta riaditeľ Nadácie Forum 2000 Jakub Klepal.



Cena je podľa neho určená pre ľudí, ktorí preukazujú mimoriadnu občiansku statočnosť a vo svojom živote kladú obranu demokracie, slobody a podporu ľudských práv na prvé miesto. Udeľuje sa od roku 2021.



Kara-Murza bol dlhoročným spolupracovníkom vodcu ruskej opozície Borisa Nemcova. V západných krajinách podporoval prijatie takzvaných Magnitského sankcií, ktoré sú zamerané proti Rusom porušujúcich ľudské práva. V roku 2013 ho odsúdili na 25 rokov za "šírenie dezinformácií" o ruskej armáde a odsúdenie krokov Ruska na Ukrajine. Ako podotkla Nadácia Forum 2000, dostal najdlhší trest za politickú činnosť od pádu Sovietskeho zväzu.



Keďže je Kara-Murza väznený v Rusku, predseda českého Senátu Miloš Vystrčil cenu odovzdal jeho manželke Jevgeniji Kara-Murzovej. Tá je vysokou predstaviteľkou Nadácie Slobodné Rusko.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)