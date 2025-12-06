< sekcia Zahraničie
Ruský opozičný politik Lev Šlosberg bude vo vyšetrovacej väzbe
Moskva 6. decembra (TASR) - Súd v ruskom meste Pskov v piatok nariadil väzobné stíhanie podpredsedu opozičnej strany Jabloko Leva Šlosberga, ktorý je v novom trestnom konaní obvinený zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Pojednávanie o Šlosbergovej väzbe sa konalo za zatvorenými dverami. Vo vyšetrovacej väzbe zostane do 2. februára. Strana Jabloko uviedla, že Šlosberg sa proti rozhodnutiu súdu odvolá.
Podľa tlačovej služby Jabloka sa Šlosbergovo stíhanie začalo v dôsledku toho, že na svojom kanáli na platforme Telegram opätovne zverejnil príspevok z februára 2022. Obsah príspevku nebol špecifikovaný.
Stanica RFE/RL dodala, že Šlosbergovi sa mal 8. decembra skončiť šesťmesačný trest domáceho väzenia, ktorý dostal za diskreditáciu ruskej armády. Aj v tomto prípade Šlosberg vinu poprel.
Proti Šlosbergovi boli predtým začaté dve trestné konania: dňa 5. novembra ho súd v Pskove odsúdil na 420 hodín verejnoprospešných prác za neplnenie si povinností tzv. zahraničného agenta.
Osoby, ktoré ruská justícia zaradí na zoznam tzv. zahraničných agentov, musia túto skutočnosť uvádzať vo všetkých svojich publikáciách a príspevkoch na sociálnych sieťach. Medzi tými, ktorých sa táto klasifikácia týka, sú často aj kritici vlády.
V druhom prípade bol Šlosberg odsúdený za opakované zdiskreditovanie armády – dopustil sa ho tým, že na sieti Odnoklassniki zverejnil záznam debaty, v ktorej vyzval na rýchle prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou.
Šlosberg je jedným z mála ruských opozičných politikov, ktorí zostávajú v Rusku a verejne sa stavajú proti vojne na Ukrajine. Tvrdí, že sa vo svojich verejných vyhláseniach snaží byť opatrný, aby voči nemu polícia a súdne orgány nemohli uplatniť zákony, ktoré používajú na stíhanie odporcov vojny.
Strana Jabloko otvorene obhajuje ukončenie vojny na Ukrajine a tvrdí, že čelí rastúcemu tlaku a politickému prenasledovaniu. Ako politická sila má v Rusku - vzhľadom na dominanciu strán spojených s Kremľom - obmedzený vplyv.
