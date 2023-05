Ruský opozičný politik dostal za komentáre o vojne od súdu len pokutu

Moskva 19. mája (TASR) - Prominentného kritika Kremľa Jevgenija Rojzmana súd v Jekaterinburgu v piatok odsúdil za jeho komentáre o konflikte na Ukrajine na zaplatenie pokuty vo výške 260.000 rubľov (približne 3000 eur), informuje TASR.



Agentúra AFP uviedla, že v porovnaní s verdiktmi vynesenými v poslednom čase nad inými predstaviteľmi ruskej opozície ide o veľmi mierny trest. Za obvinenia z diskreditácie ruskej armády totiž v Rusku hrozí aj päť rokov väzenia.



"Podľa môjho názoru je to za týchto okolností oslobodzujúci rozsudok," konštatoval Rojzman po vynesení rozsudku podľa štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti citovanej agentúrou AFP.



Rojzman pred davom svojich priaznivcov pred budovou súdu povedal, že proti verdiktu sa neplánuje odvolať.



Podľa obžaloby Rojzman "zdiskreditoval" ruskú armádu okrem iného aj tým, že tzv. špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine – ako sa o nej v Rusku musí hovoriť a písať – označil za vojnu a provojenský symbol "Z", používaný ruskými propagandistami a tiež ruskou armádou na Ukrajine, dal do súvislosti s nacistickým pozdravom "Sieg Heil".



Šesťdesiatročný Jevgenij Rojzman sa v roku 2013 stal najvyššie postaveným opozičným komunálnym politikom v Rusku a päť rokov zastával funkciu primátora v uralskom meste Jekaterinburg. V Jekaterinburgu i mimo neho je stále populárny a je aj priateľom väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného.



Rojzman patrí do zmenšujúcej sa skupiny významných predstaviteľov ruskej opozície, ktorí nie sú vo väzení ani v exile. Viacerí z jeho kolegov boli stíhaní a odsúdení za to, že vystupovali proti úlohe Ruska v ukrajinskom konflikte.



Opozičný politik Vladimir Kara-Murza bol v apríli odsúdený na 25 rokov a ďalší známy kritik vlády Iľja Jašin dostal za šírenie "nepravdivých" informácií o ruskej armáde trest odňatia slobody v trvaní 8,5 roka.