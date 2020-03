Ruský opozičný politik sa opäť stal terčom útoku

Moskva 26. marca (TASR) - Trojica neznámych mužov zaútočila v stredu v Moskve na ruského opozičného politika Alexeja Navaľného. K incidentu došlo pred sídlom rozhlasovej stanice Echo Moskvy, kde mal politik dohodnutý rozhovor s novinárom. Politik útok nahlásil na polícii, uviedlo Echo Moskvy.



Navaľnyj na svojom konte na sociálnej sieti Twitter informoval, že ho obliali skysnutým mliekom a obsypali múkou. Politik dodal, že podľa jeho názoru útok spáchali "degeneráti" z "Putinových družín". Podľa Navaľného sa "nič strašné nestalo. Je to už štandard. V poslednom čase na mňa pravidelne striehne pár šialencov. Dnes sa rozhodli obliať ma mliekom".



Navaľnyj už podobné útoky v minulosti zažil niekoľkokrát: v roku 2017 mu neznámy páchateľ pri odchode zo sídla ním založeného Fondu na boj proti korupcii vychrstol do tváre zelenú tekutinu - povrchové antiseptikum zvané v Rusku zeľonka.



Hoci aj samotný politik to považoval za banalitu, musel vyhľadať pomoc lekárov a podstúpiť operáciu očí. Jeho ošetrujúci lekár uviedol, že do dezinfekčného roztoku bola zrejme primiešaná neznáma agresívna látka.