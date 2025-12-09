< sekcia Zahraničie
Ruský opozičný politik Šlosberg je na zozname teroristov a extrémistov
Autor TASR
Moskva 9. decembra (TASR) - Ruského opozičného politika a podpredsedu liberálnej strany Jabloko Leva Šlosberga zaradili ruské úrady na zoznam teroristov a extrémistov. S odvolaním sa na vyhlásenie ruského úradu, ktorý sa zameriava na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a extrémistických aktivít (Rosfinmonitoring) o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).
Minulý týždeň súd v meste Pskov nariadil väzobné stíhanie Šlosberga, ktorý je v novom trestnom konaní obvinený zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Vo vyšetrovacej väzbe zostane do 2. februára.
Šlosberg je jedným z mála ruských opozičných politikov, ktorí zostávajú v Rusku a verejne sa stavajú proti vojne na Ukrajine. Tvrdí, že sa vo svojich verejných vyhláseniach snaží byť opatrný, aby voči nemu polícia a súdne orgány nemohli uplatniť zákony, ktoré používajú na stíhanie odporcov vojny.
Strana Jabloko otvorene obhajuje ukončenie vojny na Ukrajine a tvrdí, že čelí rastúcemu tlaku a politickému prenasledovaniu. Ako politická sila má v Rusku - vzhľadom na dominanciu strán spojených s Kremľom - obmedzený vplyv.
