Ruský opozičný politik komentoval prezidentské voľby na Slovensku

Moskva/Vilnius 9. apríla (TASR) - V exile pôsobiaci ruský opozičný politik a ekonóm Vladimir Milov si myslí, že víťazstvom Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách sa "Slovensko fakticky mení na Maďarsko 2.0." Uviedol to v komentári odvysielanom na kanáli Popular politics, ktorý vedú spolupracovníci ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, informuje TASR.



Milov konštatoval, že výsledok prezidentských volieb v SR je zlou správou pre Ukrajinu, Západ, ako i pre prodemokraticky zmýšľajúcich Rusov žijúcich v exile, ku ktorým premiér Robert "Fico a Pellegrini nemajú pozitívny vzťah".



Ruský opozičný politik sa obáva, že Slovensko bude problémovou krajinou nadlho. Očakáva totiž, že slovenský premiér bude pokračovať v krokoch, ktorých cieľom je upevniť si moc. Milov, ktorý politiku v SR podľa vlastných slov sleduje a bol aj na vlaňajšej konferencii Globsec, vyjadril obavy, že ďalšie voľby "už nebudú čestné a médiá budú neslobodné". Tvrdí, že zvolenie Pellegriniho za prezidenta umožní Ficovi uskutočniť "soft verziu mocenského prevratu, ako sme to už viackrát videli v Rusku".



Ruský politik uviedol, že zatiaľ nezaznamenal, že by slovenská opozícia mala scenár, ako tejto novej situácii čeliť. "Tieto porážky ich demoralizovali," sumarizoval.



Milov však upozornil, že "sily sú rozložené približne pol na pol", čo preukázal aj výsledok, ktorý vo voľbách získal Pellegriniho súper Ivan Korčok. Argumentoval, že veľká časť slovenskej spoločnosti si neželá orientáciu na Rusko, maďarského premiéra Viktora Orbána a ruského prezidenta Vladimira Putina.



V kontexte EÚ najnovší vývoj v SR podľa Milova znamená, že namiesto jedného Orbána, na ktorého v EÚ existovali páky, sa teraz môže objaviť ďalšia krajina blokujúca "rôzne zdravé iniciatívy".



Milov pritom upozornil, že Slovenskom sa tento problém možno nevyčerpá, pretože tento rok sa konajú voľby aj v Rakúsku, kde v prieskumoch vedie Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá mala podpísanú zmluvu o partnerstve so stranou Jednotné Rusko. Pripomenul, že Rakúsko už aj teraz blokuje niektoré sankcie proti Rusku.



Ruský opozičný politik si myslí, že ak v EÚ, kde sa rozhodnutia prijímajú konsenzom, budú tri takéto krajiny, bude to vážny problém. Doplnil však, že EÚ ide smerom k tomu, že sa vzdá schvaľovania dôležitých rozhodnutí konsenzom v prospech kvalifikovanej väčšiny.



Pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu, Milov neočakáva, že dopadnú tak zle, ako sa mnohí analytici obávajú. Pripomenul, že politická situácia v Nemecku a Poľsku sa zmenila, keďže lídrami predvolebných prieskumov sú tam "normálne strany" Právo a spravodlivosť (PiS) a Kresťanskodemokratická únia (CDU). Dodal, že talianska premiérka Giorgia Meloniová je síce pravicová populistka, ale drží sa proeurópskej politickej línie.