Ruský parlament bude o anexii území rozhodovať na budúci týždeň

Moskva 28. septembra (TASR) - Poslanci dolnej a hornej komory ruského parlamentu budú o anexii štyroch okupovaných oblastí na východe a juhu Ukrajiny, kde sa v uplynulých dňoch konali referendá o pričlení k Rusku, rozhodovať budúci pondelok a utorok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin v stredu podľa agentúry TASS uviedol, že dolná komora pozmenila svoj termínový kalendár a počas pondelka a utorka sa jej členovia zídu na plenárnom zasadnutí.



Valentina Matvijenková, predsedníčka hornej komory ruského parlamentu, už skôr ohlásila, že Rada federácie bude rozhodovať o pripojení Doneckej, Luhanskej, Chersonskej a Záporožskej oblasti k Rusku na svojom pravidelnom utorkovom zasadnutí.



DPA pripomína, že dosiaľ sa v médiách písalo, že ruský prezident Vladimir Putin by mohol anexiu uvedených regiónov k Rusku oficiálne ohlásiť už tento piatok počas prejavu v oboch komorách parlamentu.



Tzv. referendá o anexii štyroch ukrajinských regiónov k Rusku prebiehali od minulého piatka do utorka. Tamojší proruskí predstavitelia v utorok večer po sčítaní hlasov uviedli, že ich obyvatelia rozhodli o pripojení k Rusku. Západné krajiny však už vopred avizovali, že Ruskom zmanipulované pseudoreferendá na Ukrajine neuznajú.



Moskvou dosadení lídri Luhanskej a Chersonskej oblasti v medzičasom stredu oficiálne požiadali šéfa Kremľa Putina o anektovanie týchto území. Proruský líder Luhanskej oblasti Leonid Pasečnik a líder Chersonskej oblasti Vladimir Saldo sú už údajne na ceste do Moskvy, píše DPA.