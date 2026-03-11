< sekcia Zahraničie
Ruský parlament chystá rýchlejšie odvody brancov do armády
Autor TASR
Moskva 11. marca (TASR) - Ruská Štátna duma (dolná komora parlamentu) bude rokovať o návrhu zákona, ktorý umožní povolať brancov do armády, aj keď sa na súde odvolajú proti rozhodnutiu odvodovej komisie. Uvádzajú to dokumenty zverejnené v utorok na webovej stránke Štátnej dumy. TASR o tom píše podľa exilového denníka Novaja Gazeta.
Podľa súčasného zákona sa odvod automaticky pozastaví až do konca súdneho konania, ak sa branec odvolá proti rozhodnutiu odvodovej komisie. Podľa neziskovej organizácie pre ľudské práva Škola branca (Škola prizyvnika) nový zákon mení formuláciu z „rozhodnutie odvodovej komisie je pozastavené až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu“ na „rozhodnutie odvodovej komisie môže byť pozastavené súdom“.
„Súčasná právna norma chráni proti svojvôli, bez nej sa táto svojvôľa stane úplnou“, povedal riaditeľ Školy branca Alexej Tabalov. Po zmene legislatívy bude pre brancov „oveľa ťažšie brániť svoje práva“.
Návrh v Štátnej dume predložila skupina poslancov na čele s predsedom Výboru pre obranu Andrejom Kartapolovom a podpredsedom Výboru pre štátnu výstavbu Dmitrijom Vjatkinom,
Pre prípad, že ich návrh bude schválený, portál Dôležité príbehy (Važnyje istorii) na sieti Telegram zverejnil niekoľko právnych rád pre brancov. Odporúča im pripraviť si lekársku dokumentáciu, vopred si zaobstarať potvrdenia o odklade štúdia, písomne požiadať o alternatívnu civilnú službu, odmietnuť nezákonné lekárske vyšetrenie a vydať plnú moc právnikom, aby sa v ich mene odvolali proti rozhodnutiu o odvode, ak dostanú povolávací rozkaz do armády.
V novembri prezident Vladimir Putin podpísal novelu zákona, ktorá rozšírila systém odvodov a časový rámec na odvod nováčikov do armády sa predĺžil na celý rok. Doteraz boli dva odvodové termíny - jarný (od 1. apríla do 15. júla) a jesenný(od 1. októbra do 31. decembra).
