Ruský parlament môže sprísniť zákon týkajúci sa komunity LGBTQ

Moskva 19. júla (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu sa bude zaoberať návrhom zákona o zákaze propagovania "netradičných sexuálnych vzťahov".



Ako v noci na utorok konštatovala agentúra AP, ide o rozšírenie zákona prijatého v Rusku v roku 2013 "na ochranu detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi a informáciami potláčajúcimi tradičné rodinné hodnoty". Táto právna norma je na Západe označovaná ako "zákon proti gayom".



Nový návrh, ktorý predložilo šesť komunistických a konzervatívnych poslancov a bol zaevidovaný v pondelok, počíta so zákazom verejnej diskusie o LGBTQ vzťahoch v pozitívnom alebo neutrálnom svetle.



V súlade s návrhom by mal platiť zákaz uvádzať v kinách akékoľvek filmové materiály, ktoré by mohli byť považované za popieranie rodinných hodnôt a propagovanie "netradičných sexuálnych vzťahov".



Predseda Dumy Viačeslav Volodin, ktorý je spojencom prezidenta Vladimira Putina, navrhol opatrenia v tomto duchu už začiatkom júla.



Vyhlásil vtedy, že po vystúpení Ruska z Rady Európy, ktorá dohliada na dodržiavanie ľudských práv, "sa požiadavky na legalizáciu manželstiev osôb rovnakého pohlavia v Rusku stali minulosťou".



"Pokusy vnútiť našej spoločnosti cudzie hodnoty zlyhali," napísal Volodin na sieti Telegram.



AP poznamenala, že prokremeľské kruhy v Rusku prezentujú aj prebiehajúcu vojnu na Ukrajine ako boj proti "západným hodnotám", medzi ktoré podľa nich patrí aj zviditeľnenie a boj za práva komunity LGBTQ.



V pondelok, keď bol návrh zákona predložený do Dumy na posúdenie, Putin oficiálne odvolal zástupcu Ruska na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP).



Ako pripomína AP, ktorej správu preberá aj agentúra TASR, v júni zasa Putin podpísal zákon, ktorým sa Rusko zbavuje zodpovednosti za vykonanie rozsudkov ESĽP vydaných po 15. marci, keď Rusko vystúpilo z Rady Európy.