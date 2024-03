Ruský parlament prijal ďalšie zákony o službe odsúdených v armáde

Moskva/Praha 19. marca (TASR) - Ruský parlament v utorok v druhom a treťom čítaní schválil návrhy zákonov o oslobodení od trestnej zodpovednosti výmenou za uzavretie zmluvy s ruským ministerstvom obrany. Tieto zákony štátu uľahčia najímanie odsúdencov do služby v ruských ozbrojených silách.



Ako informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), z dokumentov vyplýva, že ak dôjde k uzavretiu zmluvy medzi odsúdeným a ministerstvom obrany, trestné konania budú prerušené a osobám odsúdeným na nepodmienečný trest odňatia slobody sa trest zmení na podmienečný. Neskôr im trest môže byť dokonca aj vymazaný.



Na páchateľov niektorých trestných činov sa však tieto zákony nebudú vzťahovať - ide napr. o páchateľov sexuálneho obťažovania maloletých, terorizmu, špionáže a vlastizrady.



Štátna duma v nedávnej minulosti podobný zákon už prijala - týkal sa osôb odsúdených za trestné činy spáchané pred 24. júnom 2023. Nové návrhy zákonov sa budú vzťahovať aj na osoby, ktoré spáchali trestný čin alebo boli odsúdené po tomto dátume.



S verbovaním odsúdených do ruských ozbrojených síl sa začalo po ruskej invázii na Ukrajinu. Spočiatku slúžili v súkromnej vojenskej Vagnerovej spoločnosti, neskôr ich začali priraďovať aj do iných jednotiek.



V januári tohto roku však vyšlo najavo, že odsúdeným, ktorí šli do vojny na Ukrajine, prestali udeľovať milosť od ruského prezidenta Vladimira Putina - namiesto toho sú len podmienečne prepustení z väzby.



Podľa odhadov spravodajského webu Mediazona a ruskej redakcie BBC, ktoré vedú overený zoznam padlých vo vojne na Ukrajine, asi 18 percent padlých z radov ruského vojenského personálu boli odsúdení väzni. Ide o najpočetnejšiu kategóriu medzi mŕtvymi na ruskej strane.