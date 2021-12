Ruský parlament schválil v prvom čítaní zákon o očkovacích preukazoch

Moskva 16. decembra (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, vo štvrtok v prvom čítaní schválila návrh zákona o zavedení očkovacích preukazov s QR kódom, ktoré budú podmienkou vstupu na vymedzené verejné miesta. Informovali o tom agentúry Interfax a AFP.



Podľa toho návrhu zákona by sa plnoletí občania Ruska museli pri vstupe do obchodov, neponúkajúcich tovar každodennej potreby, reštaurácií, kultúrnych inštitúcií alebo na hromadné podujatia preukázať dokladom s QR kódom potvrdzujúcim očkovanie proti koronavírusu, prekonanie ochorenia COVID-19 alebo potvrdenie, že osoba sa zo zdravotných dôvodov nemôže nechať zaočkovať.



Toto opatrenie sa nemá týkať lekární, predajní potravín alebo obchodov, ktoré predávajú produkty každodennej potreby. Presný zoznam prevádzok a miest, ktoré bude možné navštíviť iba s očkovacím preukazom, si však môže každý ruský región zostaviť sám.



V prípade schválenia zákona bude toto opatrenie platiť do 1. júna 2022. Do 1. februára sa budú môcť ľudia, ktorí nemajú očkovací preukaz, preukazovať aj negatívnym výsledkom PCR testu. Od prvého februára sa však táto výnimka bude vzťahovať iba na ľudí, ktorí sa nemôžu zaočkovať zo zdravotných dôvodov.



Zákon ešte musí v Štátnej dume prejsť ďalšími dvoma čítaniami. Potom ho musí schváliť horná komora ruského parlamentu — Rada federácie — a podpísať prezident Vladimir Putin. Účinnosť nadobudne zverejnením v zbierke zákonov.



Rusko je jednou z krajín, ktoré pandémia koronavírusu zasiahla najviac. Celkovo tam od začiatku pandémie zaznamenali viac ako desať miliónov prípadov nákazy. Rusko má tiež najväčší počet úmrtí súvisiacich s covidom spomedzi európskych krajín.



Podľa agentúra AFP je v Rusku doposiaľ plne zaočkovaných niečo vyše 43 percent obyvateľstva, pričom mnoho Rusov sa k očkovaniu stavia skepticky.