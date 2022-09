Ruský parlament sprísnil tresty za zločiny počas mobilizácie

Moskva 20. septembra (TASR) – Ruský parlament v utorok schválil návrh zákona sprísňujúci tresty za viacero trestných činov spáchaných počas vojenskej mobilizácie či bojových operácií. Týka sa to okrem iného dezercie, poškodenia vojenského majetku či neuposlúchnutia rozkazu nadriadeného. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Predmetný návrh prijali poslanci dolnej komory ruského parlamentu (Štátna duma) v utorok počas druhého a tretieho čítania.



Stalo sa tak v čase, keď sa v Rusku hovorí o prípadnej všeobecnej mobilizácii, ktorá by mohla viesť k značnej eskalácii konfliktu na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov minulý týždeň novinárom povedal, že Moskva v súčasnosti o možnosti vyhlásenia celoštátnej mobilizácie neuvažuje.



Kremeľ spustil inváziu na Ukrajinu 24. februára. Ukrajina zaznamenala v protiofenzíve proti ruskej inváznej armáde počas septembra značné úspechy na východe i juhu svojho územia. Podarilo sa napríklad oslobodiť strategicky dôležité mestá Izium, Kupiansk a Balaklija v Charkovskej oblasti.



Na Ukrajine bolo v polovici augusta už po druhý raz od začiatku vojny predĺžené stanné právo a všeobecná mobilizácia, vrátane dočasného zákazu vycestovania pre mužov vo veku 18 až 60 rokov. Tieto ustanovenia predbežne platia do 21. novembra.