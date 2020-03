Ruský parlament v prvom čítaní schválil mimoriadne právomoci pre vládu

Moskva 31. marca (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, v utorok v prvom čítaní schválila návrh zákona, ktorý vláde udelí právomoc na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra DPA.



Návrh zákona musí prejsť aj cez nasledujúce dve čítania, ktoré by sa mali uskutočniť čoskoro. Následne ho musí schváliť horná komora parlamentu, Rada federácie, a podpísať prezident.



Premiér bude mať na základe zákona "právo vyhlásiť režim zvýšenej pohotovosti alebo mimoriadnu situáciu" na celom území Ruskej federácie, alebo na jeho časti.



Ruský premiér Michail Mišustin v pondelok uviedol, že opatrenia v oblasti obmedzenia vychádzania zavedené v Moskve by mali byť rozšírené na celé územie krajiny.



Opatrenia oznámil starosta Moskvy Sergej Sobianin v nedeľu. Obyvatelia Moskvy majú povolené opustiť svoje domovy len zo zdravotných dôvodov, v prípade cesty do práce a návštevy obchodov s potravinami a lekární.



Poslanci Štátnej dumy v utorok schválili i návrhy zákonov, ktorými sa zvyšujú tresty za nerešpektovanie pravidiel karantény v čase epidémie a za šírenie nepravdivých správ o koronavíruse. Maximálny trest za porušenie karantény bude sedem rokov väzenia. Šírenie falošných správ sa bude trestať odňatím slobody do päť rokov,



V Rusku, ktoré má 144 miliónov obyvateľov, je koronavírusom nakazených najmenej 2337 ľudí v 73 z 85 regiónov. Oficiálne tam evidujú aj 17 úmrtí.